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«Первые успехи есть»: в Чугуеве обещают вскоре возобновить водоснабжение

Общество 12:11   22.03.2024
Виктория Яковенко
«Первые успехи есть»: в Чугуеве обещают вскоре возобновить водоснабжение

После обесточения в Чугуевской громаде на Харьковщине электричество подали в Кочетокский комплекс водоподготовки, сообщила мэр Галина Минаева.

«Первые успехи уже есть. Сейчас продолжается заполнение водопроводных сетей, и в ближайшее время водоснабжение Чугуева будет полностью восстановлено. Несколько более сложная ситуация сейчас в Клугино-Башкировке, где из-за отсутствия электроэнергии есть проблемы не только с водо-, но и с теплоснабжением. Все профильные службы работают над тем, чтобы запустить генераторы на объектах инфраструктуры этого микрорайона. Необходимый запас горючего имеем. Планируем пока подавать воду и тепло в Клугино-Башкировке по графику», — сообщила Минаева.

По ее словам, в населенных пунктах громады нет электроэнергии и частично отсутствует водоснабжение. Минаева также отметила, что в городе в обычном режиме работает больница и другие жизненно важные учреждения.

Напомним, начиная с 4:30 утра в Харькове прогремела серия взрывов — более 15. В городе исчез свет, пропадает вода, не работает электротранспорт. Метро работает как укрытие, пассажиров перевозят автобусы. Об ударах по энергетической инфраструктуре заявил начальник ХОВА Олег Синегубов. В «Харьковоблэнерго» сообщили, что энергетики на местах и уже работают. В полиции призвали горожан обращаться за связью и подзарядкой в райотделы. На дороги Харькова вышли патрульные — они регулируют движение, пока не работают светофоры. Электричество есть на центральном железнодорожном вокзале Харькова. Там работает «Фортеця незламності», поезда приведут в движения тепловозы. Пожары в Харькове и области тушат более 50 единиц техники. В Харькове водоснабжение и подачу тепла перевели на генераторы, сообщил мэр Игорь Терехов. Воду в Харькове подают по графику. По предварительной информации облпрокуратуры, по Харькову и области «прилетело» по меньшей мере 18 ракет типа С-300 и «Искандер».

Автор: Виктория Яковенко
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  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "После обесточения в Чугуевской громаде на Харьковщине электричество подали в Кочетокский комплекс водоподготовки, сообщила мэр Галина Минаева.".