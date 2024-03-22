«Первые успехи есть»: в Чугуеве обещают вскоре возобновить водоснабжение
После обесточения в Чугуевской громаде на Харьковщине электричество подали в Кочетокский комплекс водоподготовки, сообщила мэр Галина Минаева.
«Первые успехи уже есть. Сейчас продолжается заполнение водопроводных сетей, и в ближайшее время водоснабжение Чугуева будет полностью восстановлено. Несколько более сложная ситуация сейчас в Клугино-Башкировке, где из-за отсутствия электроэнергии есть проблемы не только с водо-, но и с теплоснабжением. Все профильные службы работают над тем, чтобы запустить генераторы на объектах инфраструктуры этого микрорайона. Необходимый запас горючего имеем. Планируем пока подавать воду и тепло в Клугино-Башкировке по графику», — сообщила Минаева.
По ее словам, в населенных пунктах громады нет электроэнергии и частично отсутствует водоснабжение. Минаева также отметила, что в городе в обычном режиме работает больница и другие жизненно важные учреждения.
Напомним, начиная с 4:30 утра в Харькове прогремела серия взрывов — более 15. В городе исчез свет, пропадает вода, не работает электротранспорт. Метро работает как укрытие, пассажиров перевозят автобусы. Об ударах по энергетической инфраструктуре заявил начальник ХОВА Олег Синегубов. В «Харьковоблэнерго» сообщили, что энергетики на местах и уже работают. В полиции призвали горожан обращаться за связью и подзарядкой в райотделы. На дороги Харькова вышли патрульные — они регулируют движение, пока не работают светофоры. Электричество есть на центральном железнодорожном вокзале Харькова. Там работает «Фортеця незламності», поезда приведут в движения тепловозы. Пожары в Харькове и области тушат более 50 единиц техники. В Харькове водоснабжение и подачу тепла перевели на генераторы, сообщил мэр Игорь Терехов. Воду в Харькове подают по графику. По предварительной информации облпрокуратуры, по Харькову и области «прилетело» по меньшей мере 18 ракет типа С-300 и «Искандер».
Новости по теме:
- Категории: Общество, Харьков; Теги: вода, громада, минаева, отключение, світло, свет, Чугуїв, Чугуев;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: ««Первые успехи есть»: в Чугуеве обещают вскоре возобновить водоснабжение»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 22 марта 2024 в 12:11;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "После обесточения в Чугуевской громаде на Харьковщине электричество подали в Кочетокский комплекс водоподготовки, сообщила мэр Галина Минаева.".