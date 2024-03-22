«Перші успіхи є»: у Чугуєві обіцяють найближчим часом відновити водопостачання

Після знеструмлення у Чугуївській громаді на Харківщину електрику подали до Кочетокського комплексу водопідготовки, повідомила міська голова Галина Мінаєва.

«Перші успіхи вже є. Наразі триває заповнення водопровідних мереж, і найближчим часом водопостачання Чугуєва буде повністю відновлене. Дещо складніша ситуація зараз в Клугино-Башкирівці, де через відсутність електроенергії маємо проблеми не тільки з водо-, але й з теплопостачанням. Наразі всі профільні служби працюють над тим, щоб запустити генератори на об’єктах інфраструктури цього мікрорайону. Необхідний запас пального маємо. Плануємо поки що подавати воду та тепло в Клугино-Башкирівці за графіком», — повідомила Мінаєва.

За її словами, у сільських населених пунктах громади немає електроенергії та частково відсутнє водопостачання. Мінаєва також зазначила, що у місті у звичайному режимі працює лікарня та інші життєво важливі установи.

Нагадаємо, починаючи з 4:30 ранку в Харкові прогриміла серія вибухів – понад 15. У місті зникло світло, зникає вода, не працює електротранспорт. Метро працює як укриття, пасажирів перевозять автобуси. Про удари по енергетичній інфраструктурі заявив начальник ХОВА Олег Синєгубов. У “Харківобленерго” повідомили, що енергетики на місцях і вже працюють. У поліції закликали городян звертатися за зв’язком та підзарядкою до райвідділів. На дороги Харкова вийшли патрульні – вони регулюють рух, доки не працюють світлофори. Електрика є на центральному залізничному вокзалі Харкова. Там працює “Фортеця незламності”, потяги приведуть до руху тепловози. Пожежі у Харкові та області гасять понад 50 одиниць техніки. У Харкові водопостачання та подачу тепла перевели на генератори, повідомив мер Ігор Терехов. Воду в Харкові подають за графіком. За попередньою інформацією облпрокуратури, у Харків та область “прилетіло” щонайменше 18 ракет типу С-300 та “Іскандер”.