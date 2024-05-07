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Главные новости Харькова 7 мая: как прошла ночь, сводка Генштаба

Происшествия 07:24   07.05.2024
Оксана Горун
Главные новости Харькова 7 мая: как прошла ночь, сводка Генштаба Фото: Василий Голосный

Основные новости суток — в хронике МГ «Объектив».

07:24

Армия РФ нанесла авиаудары по Харьковщине и провела 14 атак — Генштаб

Генштаб ВСУ в утренней сводке 7 мая сообщил об авиаударах по Золочеву, Петропавловке и Боровой.

«На Купянском направлении нашими воинами отражены 14 атак в районах населенных пунктов Синьковка, Песчаное, Берестовое Харьковской области и Стельмаховка в Луганской области», — проинформировали в Генштабе.

07:10

За ночь в Харькове один раз объявляли воздушную тревогу

Ночь в Украине в целом прошла относительно спокойно. С вечера 6 мая Воздушные силы ВСУ предупреждали о значительной активности вражеской тактической авиации.

На Харьковщине тревогу объявляли один раз — с 01:26 по 01:52. Взрывов в Харькове не было. Обошлось и без ночного «налета» «шахедов».

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Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 7 мая 2024 в 07:24;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Основные новости суток — в хронике МГ «Объектив»".