Главные новости Харькова 7 мая: как прошла ночь, сводка Генштаба
Фото: Василий Голосный
Основные новости суток — в хронике МГ «Объектив».
07:24
Армия РФ нанесла авиаудары по Харьковщине и провела 14 атак — Генштаб
Генштаб ВСУ в утренней сводке 7 мая сообщил об авиаударах по Золочеву, Петропавловке и Боровой.
«На Купянском направлении нашими воинами отражены 14 атак в районах населенных пунктов Синьковка, Песчаное, Берестовое Харьковской области и Стельмаховка в Луганской области», — проинформировали в Генштабе.
07:10
За ночь в Харькове один раз объявляли воздушную тревогу
Ночь в Украине в целом прошла относительно спокойно. С вечера 6 мая Воздушные силы ВСУ предупреждали о значительной активности вражеской тактической авиации.
На Харьковщине тревогу объявляли один раз — с 01:26 по 01:52. Взрывов в Харькове не было. Обошлось и без ночного «налета» «шахедов».
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: ВС ВСУ, генштаб, новости Харькова, ночь, тревога;
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- • Дата публикации материала: 7 мая 2024 в 07:24;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Основные новости суток — в хронике МГ «Объектив»".