Головні новини Харкова 7 травня: як минула ніч, зведення Генштабу
Основні новини доби – у хроніці МГ “Об’єктив”.
07:24
Армія РФ завдала авіаударів по Харківщині та провела 14 атак — Генштаб
Генштаб ЗСУ в ранковому зведенні 7 травня повідомив про авіаудари по Золочеву, Петропавлівці та Боровій.
“На Куп’янському напрямку нашими воїнами відбито 14 атак в районах населених пунктів Синьківка, Піщане, Берестове Харківської області та Стельмахівка на Луганщині“, – поінформували в Генштабі.
07:10
За ніч у Харкові один раз оголошували повітряну тривогу
Ніч в Україні загалом пройшла спокійно. З вечора 6 травня Повітряні сили ЗСУ попереджали про значну активність ворожої тактичної авіації.
На Харківщині тривогу оголошували один раз – з 01:26 до 01:52. Вибухів у Харкові не було. Обійшлося і без нічного “нальоту” “шахедів”.
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- • Дата публікації матеріалу: 7 Травня 2024 в 07:24;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Основні новини доби – у хроніці МГ “Об’єктив”".