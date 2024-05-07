Головні новини Харкова 7 травня: як минула ніч, зведення Генштабу

Основні новини доби – у хроніці МГ “Об’єктив”.

07:24

Армія РФ завдала авіаударів по Харківщині та провела 14 атак — Генштаб

Генштаб ЗСУ в ранковому зведенні 7 травня повідомив про авіаудари по Золочеву, Петропавлівці та Боровій.

“На Куп’янському напрямку нашими воїнами відбито 14 атак в районах населених пунктів Синьківка, Піщане, Берестове Харківської області та Стельмахівка на Луганщині“, – поінформували в Генштабі.

07:10

За ніч у Харкові один раз оголошували повітряну тривогу

Ніч в Україні загалом пройшла спокійно. З вечора 6 травня Повітряні сили ЗСУ попереджали про значну активність ворожої тактичної авіації.

На Харківщині тривогу оголошували один раз – з 01:26 до 01:52. Вибухів у Харкові не було. Обійшлося і без нічного “нальоту” “шахедів”.