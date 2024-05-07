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Головні новини Харкова 7 травня: як минула ніч, зведення Генштабу

Події 07:24   07.05.2024
Оксана Горун
Головні новини Харкова 7 травня: як минула ніч, зведення Генштабу

Основні новини доби – у хроніці МГ “Об’єктив”.

07:24

Армія РФ завдала авіаударів по Харківщині та провела 14 атак — Генштаб

Генштаб ЗСУ в ранковому зведенні 7 травня повідомив про авіаудари по Золочеву, Петропавлівці та Боровій.

“На Куп’янському напрямку нашими воїнами відбито 14 атак в районах населених пунктів Синьківка, Піщане, Берестове Харківської області та Стельмахівка на Луганщині“, – поінформували в Генштабі.

07:10

За ніч у Харкові один раз оголошували повітряну тривогу

Ніч в Україні загалом пройшла спокійно. З вечора 6 травня Повітряні сили ЗСУ попереджали про значну активність ворожої тактичної авіації.

На Харківщині тривогу оголошували один раз – з 01:26 до 01:52. Вибухів у Харкові не було. Обійшлося і без нічного “нальоту” “шахедів”.

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Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публікації матеріалу: 7 Травня 2024 в 07:24;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Основні новини доби – у хроніці МГ “Об’єктив”".