Главные новости Харькова 15 июня: как прошла ночь
Фото: Василий Голосный
Основные новости дня – в хронике МГ «Объектив».
06:48
Ночью РФ пускала КАБы на Харьковщину, взлетал «МиГ»
В 22:28 в Харьковской области объявили тревогу из-за активности вражеской авиации на северо-восточном направлении. Уже в 22:53 в Воздушных силах ВСУ сообщали о пусках КАБов на Харьковщину.
Это подтверждал и начальник Харьковского военного гарнизона Сергей Мельник. Отбой раздался в 00:20.
Затем сирена раздавалась в 02:14. Тревога была объявлена по всей Украине. По данным ВС ВСУ, причина была во взлете вражеского истребителя МиГ-31К.
Отбой раздался в 05:06.
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- Категории: Общество, Происшествия, Харьков; Теги: ВС, ВСУ, Мельник, миг, ночь, тревога, Харьков, харьковщина;
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- • Дата публикации материала: 15 июня 2024 в 06:48;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Основные новости дня – в хронике МГ «Объектив».".