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Главные новости Харькова 15 июня: как прошла ночь

Общество 06:48   15.06.2024
Виктория Яковенко
Главные новости Харькова 15 июня: как прошла ночь Фото: Василий Голосный

Основные новости дня – в хронике МГ «Объектив».

06:48

Ночью РФ пускала КАБы на Харьковщину, взлетал «МиГ»

В 22:28 в Харьковской области объявили тревогу из-за активности вражеской авиации на северо-восточном направлении. Уже в 22:53 в Воздушных силах ВСУ сообщали о пусках КАБов на Харьковщину.

Это подтверждал и начальник Харьковского военного гарнизона Сергей Мельник. Отбой раздался в 00:20.

Затем сирена раздавалась в 02:14. Тревога была объявлена ​​по всей Украине. По данным ВС ВСУ, причина была во взлете вражеского истребителя МиГ-31К.

Отбой раздался в 05:06.

Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 15 июня 2024 в 06:48;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Основные новости дня – в хронике МГ «Объектив».".