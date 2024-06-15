Главные новости Харькова 15 июня: как прошла ночь

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06:48

Ночью РФ пускала КАБы на Харьковщину, взлетал «МиГ»

В 22:28 в Харьковской области объявили тревогу из-за активности вражеской авиации на северо-восточном направлении. Уже в 22:53 в Воздушных силах ВСУ сообщали о пусках КАБов на Харьковщину.

Это подтверждал и начальник Харьковского военного гарнизона Сергей Мельник. Отбой раздался в 00:20.

Затем сирена раздавалась в 02:14. Тревога была объявлена ​​по всей Украине. По данным ВС ВСУ, причина была во взлете вражеского истребителя МиГ-31К.

Отбой раздался в 05:06.