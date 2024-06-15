Live
  • Сб 15.06.2024
  • Харків  +17°С
  • USD 40.69
  • EUR 43.89

Головні новини Харкова 15 червня: як минула ніч

Події 06:48   15.06.2024
Вікторія Яковенко
Головні новини Харкова 15 червня: як минула ніч Фото: Василь Голосний

Основні новини дня – у хроніці МГ «Об’єктив».

06:48

Вночі РФ пускала КАБи на Харківщину, злітав «МіГ»

О 22:28 у Харківській області оголосили тривогу через активність ворожої авіації на північно-східному напрямку. Вже о 22:53 у Повітряних силах ЗСУ повідомляли про пуски КАБів на Харківщині.

Це підтверджував і начальник Харківського військового гарнізону Сергій Мельник. Відбій пролунав о 00:20.

Потім сирена лунала о 02:14. Тривога була оголошена по всій Україні. За даними ПС ЗСУ, причина була у зльоті ворожого винищувача МіГ-31К.

Відбій пролунав о 05:06.

Автор: Вікторія Яковенко
Популярно
РФ заявляє про «успіхи» на Харківщині – ISW не підтверджує (карти)
РФ заявляє про «успіхи» на Харківщині – ISW не підтверджує (карти)
15.06.2024, 07:08
Вночі на Харківщині виникла пожежа через обстріл – поліція
Вночі на Харківщині виникла пожежа через обстріл – поліція
14.06.2024, 08:27
Головні новини Харкова 15 червня: як минула ніч
Головні новини Харкова 15 червня: як минула ніч
15.06.2024, 06:48
Сьогодні 15 червня: яке свято та день в історії
Сьогодні 15 червня: яке свято та день в історії
15.06.2024, 06:00
Газ відключать у частині населених пунктів Харківщини
Газ відключать у частині населених пунктів Харківщини
14.06.2024, 08:16
10 боїв з ворогами на Куп’янському і 3 на Харківському напрямках – Генштаб ЗСУ
10 боїв з ворогами на Куп’янському і 3 на Харківському напрямках – Генштаб ЗСУ
14.06.2024, 22:58

Новини за темою:

23:17
Головні новини 19.05: удари по області та Харкову, завтра – День жалоби
06:54
13 «шахедів» збили на Харківщині й Дніпропетровщині – Олещук
23:06
Головні новини Харкова 20.04: працює увесь транспорт, “приліт”, знову вибух
21:22
Головні новини Харкова 7.04: відключення світла, “прильоти” КАБ, ракет і УМПБ
23:32
Головні новини 28.03: Харковом їздять тролейбуси, в області є жертви обстрілів

Ви читали новину: «Головні новини Харкова 15 червня: як минула ніч»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 15 Червня 2024 в 06:48;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Основні новини дня – у хроніці МГ «Об’єктив».".