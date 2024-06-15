Головні новини Харкова 15 червня: як минула ніч
Фото: Василь Голосний
Основні новини дня – у хроніці МГ «Об’єктив».
06:48
Вночі РФ пускала КАБи на Харківщину, злітав «МіГ»
О 22:28 у Харківській області оголосили тривогу через активність ворожої авіації на північно-східному напрямку. Вже о 22:53 у Повітряних силах ЗСУ повідомляли про пуски КАБів на Харківщині.
Це підтверджував і начальник Харківського військового гарнізону Сергій Мельник. Відбій пролунав о 00:20.
Потім сирена лунала о 02:14. Тривога була оголошена по всій Україні. За даними ПС ЗСУ, причина була у зльоті ворожого винищувача МіГ-31К.
Відбій пролунав о 05:06.
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- Категорії: Події, Суспільство, Харків; Теги: ВС, ЗСУ, Мельник, миг, ночь, тревога, Харків, харківщина;
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- • Дата публікації матеріалу: 15 Червня 2024 в 06:48;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Основні новини дня – у хроніці МГ «Об’єктив».".