Головні новини Харкова 15 червня: як минула ніч

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06:48

Вночі РФ пускала КАБи на Харківщину, злітав «МіГ»

О 22:28 у Харківській області оголосили тривогу через активність ворожої авіації на північно-східному напрямку. Вже о 22:53 у Повітряних силах ЗСУ повідомляли про пуски КАБів на Харківщині.

Це підтверджував і начальник Харківського військового гарнізону Сергій Мельник. Відбій пролунав о 00:20.

Потім сирена лунала о 02:14. Тривога була оголошена по всій Україні. За даними ПС ЗСУ, причина була у зльоті ворожого винищувача МіГ-31К.

Відбій пролунав о 05:06.