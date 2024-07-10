Главные новости 10 июля: о планах Путина на Харьков рассказал Зеленский в США

Основные новости суток — хронике МГ «Объектив».

07:40

Зеленский в США заявил: Путин хотел захватить Харьков, пока медлил Конгресс

Президент Украины Владимир Зеленский выступил в Президентском фонде и Институте Рональда Рейгана. И в самой речи, и отвечая на дальнейшие вопросы, он говорил о Харькове.

«В Харькове была очень сложная ситуация. Путин хотел очень быстро оккупировать нас. Спасибо за двухпартийную поддержку (в Конгрессе — Ред.) нашего пакета помощи, это было очень важно для нас. Но у нас всегда есть эти вызовы, что с момента решения до момента, когда прибывает оборудование, проходит много времени. И, конечно, Путин понимал и понимает это. Конечно, у него была эта информация, и он хотел использовать эту паузу более полугода в Конгрессе с этим решением и хотел быстро оккупировать Харьков, где живет 1,5 млн человек – вблизи границы. И они живут там, а по ним бьют каждый день, потому что хотят спровоцировать хаос и заставить людей убежать. Это для него цель», — сказал Зеленский, отвечая на вопросы. Подробнее.

07:08

Ночью над Украиной летали «шахеды», в Харькове отбой тревоги дали на полчаса

Ночью защитники неба Украины отбивали налет «шахедов». Беспилотники кружили над страной с вечера. Первые сообщения о них появились около 22:00. Ударные БПЛА летели с юга в центр страны, по ним работала ПВО. О появлении «шахедов» в Харьковской области Воздушные силы ВСУ не сообщали. Однако воздушная тревога для региона была актуальна практически всю ночь. Ее отменили в 04:24 и возобновили в 04:56. Тревога актуальна и по состоянию на 07:00.