Головні новини 10.07: про плани Путіна щодо Харкова розповів Зеленський у США

Основні новини доби – хроніці МГ “Об’єктив”.

07:40

Зеленський у США заявив: Путін хотів захопити Харків, доки зволікав Конгрес

Президент України Володимир Зеленський виступив у Президентському фонді та Інституті Рональда Рейгана. І в самій промові, і відповідаючи на подальші запитання, він говорив про Харків.

“У Харкові була дуже складна ситуація. Путін хотів дуже швидко окупувати нас. Дуже вам дякую за двопартійну підтримку (у Конгресі – Ред.) нашого пакету допомоги, це було дуже важливо для нас. Але в нас завжди є ці виклики, що з моменту рішення до моменту, коли прибуває спорядження, проходить багато часу, й звісно Путін розумів і розуміє це. Звісно, в нього була ця інформація, й він хотів використати цю паузу у понад пів року в Конгресі з цим рішенням і хотів швидко окупувати Харків, де живе 1,5 млн людей – поблизу кордону. І вони живуть там, а по них б’ють щодня, тому що хочуть спровокувати хаос і змусити людей втекти. Це для нього ціль”, – сказав Зеленський, відповідаючи на запитання. Докладніше.

07:08

Вночі над Україною літали “шахеди”, у Харкові відбій тривоги дали на пів години

Вночі захисники неба України відбивали наліт “шахедів”. Безпілотники кружляли над країною з вечора. Перші повідомлення про них з’явилися близько 22:00. Ударні БПЛА летіли з півдня до центру країни, по них працювала ППО. Про появу “шахедів” у Харківській області Повітряні сили ЗСУ не повідомляли. Проте повітряна тривога для регіону була актуальною практично всю ніч. Її скасували о 04:24 та відновили о 04:56. Тривога є актуальною і станом на 07:00.