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Главные новости Харькова 22 июля: взрыв слышали ночью в городе

Происшествия 07:10   22.07.2024
Оксана Горун
Главные новости Харькова 22 июля: взрыв слышали ночью в городе Фото: Василий Голосный

Основные новости суток — в хронике МГ «Объектив».

07:10

Ночью в Харькове слышали взрыв

Воздушную тревогу на Харьковщине ночью отменяли всего на час — с 23:03 по 23:53. Объявляя тревогу около полуночи, Воздушные силы ВСУ предупредили, что планируется работа по российскому разведдрону.

В 01:07 начальник Харьковского военного гарнизона Сергей Мельник призвал жителей города и области находиться в укрытиях.

В 01:09 ВС ВСУ сообщили об угрозе применения баллистического вооружения с востока.

И практически следом — около 01:10 — в Харькове послышался взрыв. О «прилете» в городе не сообщали, официальной информации о том, куда ударила российская баллистика, по состоянию на 07:00 нет. Мониторинговые каналы информировали об ударе в районе Дергачей, предварительно — «Искандером». Отбоя воздушной тревоги по состоянию на 07:10 не было.

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Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 22 июля 2024 в 07:10;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Основные новости суток — в хронике МГ «Объектив»".