Головні новини Харкова 22 липня: вибух чули вночі в місті

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07:10

Вночі в Харкові чули вибух

Повітряну тривогу на Харківщині вночі скасовували лише на годину – з 23:03 по 23:53. Оголошуючи тривогу близько опівночі, Повітряні сили ЗСУ попередили, що планується робота по російському розвіддрону.

О 01:07 начальник Харківського військового гарнізону Сергій Мельник закликав мешканців міста та області перебувати в укриттях.

О 01:09 ПС ЗСУ повідомили про загрозу застосування балістичного озброєння зі Сходу.

І практично слідом – близько 01:10 – у Харкові почувся вибух. Про “приліт” у місті не повідомляли, офіційної інформації про те, куди вдарила російська балістика, станом на 07:00 немає. Моніторингові канали інформували про удар у районі Дергачів, попередньо – “Іскандером”. Відбою повітряної тривоги станом на 7:10 не було.