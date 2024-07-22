Головні новини Харкова 22 липня: вибух чули вночі в місті
Основні новини доби – у хроніці МГ “Об’єктив”.
07:10
Вночі в Харкові чули вибух
Повітряну тривогу на Харківщині вночі скасовували лише на годину – з 23:03 по 23:53. Оголошуючи тривогу близько опівночі, Повітряні сили ЗСУ попередили, що планується робота по російському розвіддрону.
О 01:07 начальник Харківського військового гарнізону Сергій Мельник закликав мешканців міста та області перебувати в укриттях.
О 01:09 ПС ЗСУ повідомили про загрозу застосування балістичного озброєння зі Сходу.
І практично слідом – близько 01:10 – у Харкові почувся вибух. Про “приліт” у місті не повідомляли, офіційної інформації про те, куди вдарила російська балістика, станом на 07:00 немає. Моніторингові канали інформували про удар у районі Дергачів, попередньо – “Іскандером”. Відбою повітряної тривоги станом на 7:10 не було.
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- • Дата публікації матеріалу: 22 Липня 2024 в 07:10;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Основні новини доби – у хроніці МГ “Об’єктив”".