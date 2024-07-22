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Головні новини Харкова 22 липня: вибух чули вночі в місті

Події 07:10   22.07.2024
Оксана Горун
Головні новини Харкова 22 липня: вибух чули вночі в місті Фото: Василь Голосний

Основні новини доби – у хроніці МГ “Об’єктив”.

07:10

Вночі в Харкові чули вибух

Повітряну тривогу на Харківщині вночі скасовували лише на годину – з 23:03 по 23:53. Оголошуючи тривогу близько опівночі, Повітряні сили ЗСУ попередили, що планується робота по російському розвіддрону.

О 01:07 начальник Харківського військового гарнізону Сергій Мельник закликав мешканців міста та області перебувати в укриттях.

О 01:09 ПС ЗСУ повідомили про загрозу застосування балістичного озброєння зі Сходу.

І практично слідом – близько 01:10 – у Харкові почувся вибух. Про “приліт” у місті не повідомляли, офіційної інформації про те, куди вдарила російська балістика, станом на 07:00 немає. Моніторингові канали інформували про удар у районі Дергачів, попередньо – “Іскандером”. Відбою повітряної тривоги станом на 7:10 не було.

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Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публікації матеріалу: 22 Липня 2024 в 07:10;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Основні новини доби – у хроніці МГ “Об’єктив”".