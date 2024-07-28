Главные новости Харькова 28 июля: ночью по области запускали КАБы

Основные новости суток — в хронике МГ «Объектив».

8:01

Украинские силы недавно продвинулись в Волчанске — ISW

Со ссылкой на геолокационные кадры от 26 и 27 июля аналитики информируют, что Силы обороны продвинулись по улице Соборной в центре Волчанска и по улице Степной на северо-востоке города.

На Купянском направлении, также сообщают в ISW, изменений линии фронта не произошло. Аналитики не подтверждают заявления российских милблогеров о том, что силы РФ продвинулись в районе Песчаного.

7:11

Ночью по Харьковщине запускали КАБы и летела ракета

О пусках врагом корректируемых авиабомб по региону командование Воздушных сил ВСУ предупреждало в 4:16.

А в 5:25 на Харьковщине была зафиксирована ракета.