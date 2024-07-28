Главные новости Харькова 28 июля: ночью по области запускали КАБы
Фото: Василий Голосный
Основные новости суток — в хронике МГ «Объектив».
8:01
Украинские силы недавно продвинулись в Волчанске — ISW
Со ссылкой на геолокационные кадры от 26 и 27 июля аналитики информируют, что Силы обороны продвинулись по улице Соборной в центре Волчанска и по улице Степной на северо-востоке города.
На Купянском направлении, также сообщают в ISW, изменений линии фронта не произошло. Аналитики не подтверждают заявления российских милблогеров о том, что силы РФ продвинулись в районе Песчаного.
7:11
Ночью по Харьковщине запускали КАБы и летела ракета
О пусках врагом корректируемых авиабомб по региону командование Воздушных сил ВСУ предупреждало в 4:16.
А в 5:25 на Харьковщине была зафиксирована ракета.
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- • Дата публикации материала: 28 июля 2024 в 08:01;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Основные новости суток — в хронике МГ «Объектив».".