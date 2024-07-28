Головні новини Харкова 28 липня: вночі по області запускали КАБи

Основні новини доби – у хроніці МГ «Об’єктив».

8:01

Українські сили нещодавно просунулися у Вовчанську – ISW

З посиланням на геолокаційні кадри від 26 та 27 липня аналітики інформують, що Сили оборони просунулися вулицею Соборною в центрі Вовчанська та вулицею Степовою на північному сході міста.

На Куп’янському напрямку, також повідомляють в ISW, змін лінії фронту не відбулося. Аналітики не підтверджують заяви російських мілблогерів про те, що сили РФ просунулися в районі Піщаного.

7:21

Вночі по Харківщині запускали КАБи й летіла ракета

Про пуски ворогом керованих авіабомб по регіону командування Повітряних сил ЗСУ попереджало о 4:16.

А о 5:25 на Харківщині була зафіксована ракета.