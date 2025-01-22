Новости Харькова — главное за 22 января: десять раненых, большой флаг в центре

Основные новости суток — в хронике МГ «Объектив».

13:46

День Соборности Украины: в центре Харькова развернули большой флаг

По случаю годовщины Акта воссоединения УНР и ЗУНР горожане возле Госпрома развернули сине-желтый флаг. Фото с акции опубликовала депутат Харьковского областного совета Галина Куц.

«Харьков в День Злуки», – написала Куц.

12:14

Накануне дроны РФ атаковали Харьковщину: погибли мужчины, пострадала женщина

Как сообщил начальник Дергачевской ГВА Вячеслав Задоренко, 21 января около 18:30 враг ударил дронами по гражданским жителям Гоптовки. Люди передвигались по селу на автомобиле. В результате удара погибли двое мужчин 1968 и 1980 годов рождения.

Уже в 21:35 в селе Борщовка зафиксировали падение вражеского ударного БпЛА, рассказали в Харьковской областной прокуратуре.

В результате взрыва повреждены по меньшей мере пять частных домов, хозяйственные здания и авто. 62-летняя женщина получила острую реакцию на стресс.

11:48

Сотню единиц вооружения потеряла РФ за сутки на севере Харьковщины

О боях и потерях РФ за сутки проинформировали в утренней сводке за 22 января в ОТГВ «Харьков».

«За прошедшие сутки враг один раз пытался прорвать оборонительные рубежи наших защитников вблизи Волчанска. Российские оккупанты нанесли 1 ракетный удар с использованием 2 ед. «Искандер-М», 3 авиационных ударов с использованием 2 КАБов и 8 НАР, а также 88 ударов дронами-камикадзе. Кроме этого, совершили 476 обстрелов позиций защитников Украины», – написали в ОТГВ «Харьков».

Также украинские защитники ликвидировали 82 бойца РФ: 33 убитых, 49 раненых. Кроме того, СОУ уничтожили сотню единиц вооружения и спецтехники на Харьковском направлении: танк, три артсистемы, 19 авто, 61 БПЛА. ВС РФ лишились 79 укрытий и места для хранения горюче-смазочных материалов.

10:42

«Нарушения» находила всегда: работницу налоговой подозревают во взяточничестве

По данным следствия, преступную схему организовала заместитель начальника одного из управлений ГУ ГНС в Харьковской области. Теперь ее подозревают в регулярном получении неправомерной выгоды.

«Она систематически получала деньги от малого и среднего бизнеса региона. В большинстве своем, средства для себя она просила за «нарушение законодательства», которые бы чиновник обязательно нашла в хозяйственной деятельности, непроведение налоговых проверок и т.п», – отметили в Харьковской областной прокуратуре.

После чего фигурантка дела требовала от предпринимателей определенную сумму, чаще всего цена вопроса – две тысячи долларов. Деньги просила принести прямо в кабинет.

«Решается вопрос об избрании подозреваемой меры пресечения в виде содержания под стражей. Также готовится ходатайство об отстранении женщины от занимаемой должности», – добавили правоохранители.

09:01

Синегубов: весь день РФ била по Купянщине, за сутки в области десять раненых

Как уточнил начальник ХОВА Олег Синегубов, в течение суток враг бил по Купянскому, Чугуевскому, Богодуховскому, Изюмскому району, а также – по Харькову.

Около 09:00 прилетело в Купянске – вследствие обстрела города пострадали трое копов, а также гражданские мужчина и женщина. После чего в Чугуевском районе удар РФ повредил частный дом, а 87-летняя женщина получила ранения.

«10:10 Купянский р-н, Купянская ТГ, г. Купянск. В результате падения FPV-дрона повреждено авто скорой помощи. 11:38 Купянский р-н, Купянская громада, г. Купянск. В результате обстрела горела временная постройка. 14:53 Купянский р-н, Купянская громада, г. Купянск. В результате обстрела из РСЗО повреждены 2 дома и 2 легковых автомобиля. Пострадали 3 женщины», – написал Синегубов.

Вечером досталось уже Богодуховскому и Изюмскому району. В Золочеве повреждены два дома, а в селе Борщовка под ударами оказались шесть домов, также известно о пострадавшей 62-летней женщине.

«11:15 м. Харьков, Шевченковский р-н. В результате обстрела БПЛА «Молния-1» поврежден автомобиль, здание общежития и металлический гараж», – добавил начальник ХОВА.

08:23

Затишье на севере и активизация РФ на Купянщине – бои в области за сутки

О том, где шли бои в течение суток на Харьковщине, а также – какие населенные пункты обстрелял враг, сообщили в Генштабе ВСУ.

На севере области враг атаковал всего один раз в районе Волчанска – прорваться ему не удалось, ВСУ сдержали все атаки россиян. Тем временем на Купянщине зафиксировали десять боев.

«Наши защитники отражали штурмовые действия противника неподалеку от Двуречной, Петропавловки, Лозовой, Кутьковки и Новой Кругляковки», – отметили в ГШ.

Под вражескими авиабомбами в течение суток оказались Волчанские Хутора и Глушковка.

08:07

Шестеро людей пострадали в пожарах на Харьковщине за сутки – подробности ГСЧС

За сутки, по данным облуправления ГСЧС в Харьковской области, в регионе было восемь пожаров.

Два возгорания произошло из-за вражеских обстрелов Купянщины – пострадали трое людей.

«Три раза спасатели ГСЧС привлекались к проведению мероприятий по обследованию территорий, подвергшихся вражеским обстрелам в Изюмском, Чугуевском районе области, а также в г. Харьков. В результате этих террористических атак пострадали 2 гражданских лица, а также поврежденные объекты гражданской инфраструктуры, жилые дома и частные автомобили», – сообщили в ГСЧС.

Также в течение суток не обошлось и без бытовых возгораний – в пожаре пострадал один человек, пишут спасатели.

07:14

Пуски баллистики и угроза БПЛА – почему ночью на Харьковщине было неспокойно

Уже традиционно вначале тревога на Харьковщине прозвучала накануне вечером из-за российских БПЛА.

Целый вечер они кружили над регионом, постоянно меняя курс.

Пока в 21:17 не добавилась угроза баллистики.

Ближе к ночи, в 22:16 Воздушные силы сообщили, что угроза возникла и для самого Харькова – в сторону города вылетел беспилотник.

В 00:17 ЗСУ сообщили об отбое всех угроз для Харькова и области – тревогу отменили. Однако уже через 3 минуты ее возобновили из-за пусков КАБов на Сумщину.

В 01:13 на Харьковщине прозвучал отбой. После этого угроз для региона не было до самого утра.