Новости Харькова — главное за 22 января: десять раненых, большой флаг в центре
Основные новости суток — в хронике МГ «Объектив».
13:46
День Соборности Украины: в центре Харькова развернули большой флаг
По случаю годовщины Акта воссоединения УНР и ЗУНР горожане возле Госпрома развернули сине-желтый флаг. Фото с акции опубликовала депутат Харьковского областного совета Галина Куц.
«Харьков в День Злуки», – написала Куц.
12:14
Накануне дроны РФ атаковали Харьковщину: погибли мужчины, пострадала женщина
Как сообщил начальник Дергачевской ГВА Вячеслав Задоренко, 21 января около 18:30 враг ударил дронами по гражданским жителям Гоптовки. Люди передвигались по селу на автомобиле. В результате удара погибли двое мужчин 1968 и 1980 годов рождения.
Уже в 21:35 в селе Борщовка зафиксировали падение вражеского ударного БпЛА, рассказали в Харьковской областной прокуратуре.
В результате взрыва повреждены по меньшей мере пять частных домов, хозяйственные здания и авто. 62-летняя женщина получила острую реакцию на стресс.
11:48
Сотню единиц вооружения потеряла РФ за сутки на севере Харьковщины
О боях и потерях РФ за сутки проинформировали в утренней сводке за 22 января в ОТГВ «Харьков».
«За прошедшие сутки враг один раз пытался прорвать оборонительные рубежи наших защитников вблизи Волчанска. Российские оккупанты нанесли 1 ракетный удар с использованием 2 ед. «Искандер-М», 3 авиационных ударов с использованием 2 КАБов и 8 НАР, а также 88 ударов дронами-камикадзе. Кроме этого, совершили 476 обстрелов позиций защитников Украины», – написали в ОТГВ «Харьков».
Также украинские защитники ликвидировали 82 бойца РФ: 33 убитых, 49 раненых. Кроме того, СОУ уничтожили сотню единиц вооружения и спецтехники на Харьковском направлении: танк, три артсистемы, 19 авто, 61 БПЛА. ВС РФ лишились 79 укрытий и места для хранения горюче-смазочных материалов.
10:42
«Нарушения» находила всегда: работницу налоговой подозревают во взяточничестве
По данным следствия, преступную схему организовала заместитель начальника одного из управлений ГУ ГНС в Харьковской области. Теперь ее подозревают в регулярном получении неправомерной выгоды.
«Она систематически получала деньги от малого и среднего бизнеса региона. В большинстве своем, средства для себя она просила за «нарушение законодательства», которые бы чиновник обязательно нашла в хозяйственной деятельности, непроведение налоговых проверок и т.п», – отметили в Харьковской областной прокуратуре.
После чего фигурантка дела требовала от предпринимателей определенную сумму, чаще всего цена вопроса – две тысячи долларов. Деньги просила принести прямо в кабинет.
«Решается вопрос об избрании подозреваемой меры пресечения в виде содержания под стражей. Также готовится ходатайство об отстранении женщины от занимаемой должности», – добавили правоохранители.
09:01
Синегубов: весь день РФ била по Купянщине, за сутки в области десять раненых
Как уточнил начальник ХОВА Олег Синегубов, в течение суток враг бил по Купянскому, Чугуевскому, Богодуховскому, Изюмскому району, а также – по Харькову.
Около 09:00 прилетело в Купянске – вследствие обстрела города пострадали трое копов, а также гражданские мужчина и женщина. После чего в Чугуевском районе удар РФ повредил частный дом, а 87-летняя женщина получила ранения.
«10:10 Купянский р-н, Купянская ТГ, г. Купянск. В результате падения FPV-дрона повреждено авто скорой помощи. 11:38 Купянский р-н, Купянская громада, г. Купянск. В результате обстрела горела временная постройка. 14:53 Купянский р-н, Купянская громада, г. Купянск. В результате обстрела из РСЗО повреждены 2 дома и 2 легковых автомобиля. Пострадали 3 женщины», – написал Синегубов.
Вечером досталось уже Богодуховскому и Изюмскому району. В Золочеве повреждены два дома, а в селе Борщовка под ударами оказались шесть домов, также известно о пострадавшей 62-летней женщине.
«11:15 м. Харьков, Шевченковский р-н. В результате обстрела БПЛА «Молния-1» поврежден автомобиль, здание общежития и металлический гараж», – добавил начальник ХОВА.
08:23
Затишье на севере и активизация РФ на Купянщине – бои в области за сутки
О том, где шли бои в течение суток на Харьковщине, а также – какие населенные пункты обстрелял враг, сообщили в Генштабе ВСУ.
На севере области враг атаковал всего один раз в районе Волчанска – прорваться ему не удалось, ВСУ сдержали все атаки россиян. Тем временем на Купянщине зафиксировали десять боев.
«Наши защитники отражали штурмовые действия противника неподалеку от Двуречной, Петропавловки, Лозовой, Кутьковки и Новой Кругляковки», – отметили в ГШ.
Под вражескими авиабомбами в течение суток оказались Волчанские Хутора и Глушковка.
08:07
Шестеро людей пострадали в пожарах на Харьковщине за сутки – подробности ГСЧС
За сутки, по данным облуправления ГСЧС в Харьковской области, в регионе было восемь пожаров.
Два возгорания произошло из-за вражеских обстрелов Купянщины – пострадали трое людей.
«Три раза спасатели ГСЧС привлекались к проведению мероприятий по обследованию территорий, подвергшихся вражеским обстрелам в Изюмском, Чугуевском районе области, а также в г. Харьков. В результате этих террористических атак пострадали 2 гражданских лица, а также поврежденные объекты гражданской инфраструктуры, жилые дома и частные автомобили», – сообщили в ГСЧС.
Также в течение суток не обошлось и без бытовых возгораний – в пожаре пострадал один человек, пишут спасатели.
07:14
Пуски баллистики и угроза БПЛА – почему ночью на Харьковщине было неспокойно
Уже традиционно вначале тревога на Харьковщине прозвучала накануне вечером из-за российских БПЛА.
Целый вечер они кружили над регионом, постоянно меняя курс.
Пока в 21:17 не добавилась угроза баллистики.
Ближе к ночи, в 22:16 Воздушные силы сообщили, что угроза возникла и для самого Харькова – в сторону города вылетел беспилотник.
В 00:17 ЗСУ сообщили об отбое всех угроз для Харькова и области – тревогу отменили. Однако уже через 3 минуты ее возобновили из-за пусков КАБов на Сумщину.
В 01:13 на Харьковщине прозвучал отбой. После этого угроз для региона не было до самого утра.
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- • Дата публикации материала: 22 января 2025 в 13:46;
Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Основные новости суток — в хронике МГ «Объектив».".