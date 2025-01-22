Новини Харкова — головне 22 січня: десять поранених, великий прапор у центрі
Основні новини доби – у хроніці МГ «Об’єктив».
13:46
День Соборності України: у центрі Харкова розгорнули великий прапор
З нагоди річниці Акта злуки УНР та ЗУНР містяни біля Держпрому розгорнули синьо-жовтий стяг. Фото з акції опублікувала депутатка Харківської обласної ради Галина Куц.
«Харків у День Злуки», – написала Куц.
12:14
Напередодні дрони РФ атакували Харківщину: загинули чоловіки, постраждала жінка
Як повідомив начальник Дергачівської МВА Вячеслав Задоренко, 21 січня близько 18:30 ворог вдарив дронами по цивільних мешканцях Гоптівки. Люди пересувалися селом на автівці. Внаслідок удару загинули двоє чоловіків 1968 та 1980 років народження.
Вже о 21:35 у селі Борщівка зафіксували падіння ворожого ударного БпЛА, розповіли у Харківській обласній прокуратурі.
Внаслідок вибуху пошкоджені щонайменше пʼять приватних будинків, господарчі будівлі та авто. 62-річна жінка зазнала гострої реакції на стрес.
11:48
Сотню одиниць озброєння втратила РФ за добу на півночі Харківщини
Про бої та втрати РФ за добу поінформували в ранковому зведенні за 22 січня в ОТУВ “Харків”.
“Минулої доби ворог один раз намагався прорвати оборонні рубежі наших захисників поблизу Вовчанська. російські окупанти завдали 1 ракетного удару із використанням 2 од. «Іскандер-М», 3 авіаційних ударів із використанням 2 КАБів та 8 НАР, а також 88 ударів дронами-камікадзе. Крім цього, здійснили 476 обстрілів позицій захисників України“, – написали в ОТУВ “Харків”.
Також українські захисники ліквідували 82 бійці РФ: 33 убитих, 49 поранених. Крім того, СОУ знищили сотню одиниць озброєння та спецтехніки на Харківському напрямку: танк, три артсистеми, 19 авто, 61 БПЛА. ЗС РФ втратили 79 укриттів та місце для зберігання пально-мастильних матеріалів.
10:42
“Порушення” знаходила завжди: робітницю податкової підозрюють у хабарництві
За даними слідства, злочинну схему організувала заступниця начальника одного із управлінь ГУ ДПС у Харківській області. Тепер її підозрюють у регулярному отриманні неправомірної вигоди.
“Вона систематично отримувала гроші від підприємців малого та середнього бізнесу регіону. Здебільшого, кошти для себе вона просила за «порушення законодавства», які б посадовиця обов’язково знайшла у господарській діяльності, непроведення податкових перевірок тощо”, – зазначили у Харківській обласній прокуратурі.
Після чого фігурантка справи вимагала від підприємців певну суму, найчастіше ціна питання – дві тисячі доларів. Гроші просила принести прямо до кабінету.
“Вирішується питання щодо обрання підозрюваній запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Також готується клопотання про відсторонення податківиці від займаної посади”, – додали правоохоронці.
09:01
Синєгубов: весь день РФ била по Куп’янщині, за добу в області десять поранених
Як уточнив начальник ХОВА Олег Синєгубов, протягом доби ворог бив по Куп’янському, Чугуївському, Богодухівському, Ізюмському району, а також – Харкову.
Близько 09:00 прилетіло по Куп’янську – внаслідок обстрілу міста постраждали троє копів, а також цивільні чоловік та жінка. Після чого в Чугуївському районі удар РФ пошкодив приватний будинок, а 87-річна жінка зазнала поранень.
“10:10 Куп’янський р-н, Куп’янська ТГ, м. Купʼянськ. Внаслідок падіння FPV-дрона пошкоджено авто швидкої допомоги. 11:38 Куп’янський р-н, Куп’янська громада, м. Куп’янськ. Внаслідок обстрілу горіла тимчасова споруда. 14:53 Куп’янський р-н, Куп’янська громада, м. Куп’янськ. Внаслідок обстрілу з РСЗВ пошкоджено 2 будинки та 2 легкові автомобілі. Постраждали 3 жінки“, – написав Синєгубов.
Увечері дісталося вже Богодухівському та Ізюмському району. У Золочеві пошкоджені два будинки, а в селі Борщівка під ударами опинилися шість домів, також відомо про постраждалу 62-річну жінку.
“11:15 м. Харків, Шевченківський р-н. Внаслідок обстрілу БПЛА «Молния-1» пошкоджено автомобіль, будівлю гуртожитку та металевий гараж”, – додав начальник ХОВА.
08:23
Затишшя на півночі та активізація РФ на Куп’янщині – бої в області за добу
Про те, де точилися бої протягом доби на Харківщині, а також – які населені пункти обстріляв ворог, повідомили у Генштабі ЗСУ.
На півночі області ворог атакував лише один раз у районі Вовчанська – прорватися йому не вдалося, ЗСУ стримали атаки росіян. Тим часом на Куп’янщині зафіксували десять боїв.
“Наші оборонці відбивали штурмові дії противника неподалік Дворічної, Петропавлівки, Лозової, Кутьківки та Нової Кругляківки“, – зазначили у ГШ.
Під ворожими авіабомбами протягом доби опинилися Вовчанські Хутори та Глушківка.
08:07
Шестеро людей постраждали у пожежах на Харківщині за добу – подробиці ДСНС
За добу, за даними облуправління ДСНС у Харківській області, у регіоні було вісім пожеж.
Два загоряння сталося через ворожі обстріли Куп’янщини – постраждали троє людей.
“Три рази рятувальники ДСНС залучались до проведення заходів з обстеження територій, які зазнали ворожих обстрілів, в Ізюмському, Чугуївському районах області, а також у м. Харкові. Внаслідок цих терористичних атак постраждали 2 цивільні особи, а також пошкоджені об’єкти цивільної інфраструктури, житлові будинки та приватні автомобілі”, – повідомили у ДСНС.
Також протягом доби не обійшлося і без побутових загорянь – у пожежі постраждала одна людина, пишуть рятувальники.
07:14
Пуски балістики та загроза БПЛА – чому вночі на Харківщині було неспокійно
Вже традиційно спочатку тривога на Харківщині пролунала напередодні увечері через російські БПЛА.
Цілий вечір вони кружляли над регіоном, постійно змінюючи курс.
Поки о 21:17 не додалася загроза балістики.
Ближче до ночі о 22:16 Повітряні сили повідомили, що загроза виникла і для самого Харкова – у бік міста вилетів безпілотник.
О 00:17 ЗСУ повідомили про відбої всіх загроз для Харкова та області – тривогу скасували. Проте вже за 3 хвилини її відновили через пуски КАБів на Сумщину.
О 01:13 на Харківщині пролунав відбій. Після цього загроз для регіону не було до самого ранку.
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- • Дата публікації матеріалу: 22 Січня 2025 в 13:46;
Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Основні новини доби – у хроніці МГ «Об’єктив».".