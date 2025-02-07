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Новости Харькова — главное за 7 февраля: как прошла ночь

Украина 07:05   07.02.2025
Николь Костенко-Лагутина
Новости Харькова — главное за 7 февраля: как прошла ночь Фото: Василий Голосный

Основные новости суток — в хронике МГ «Объектив».

07:05

Беспилотники атаковали Харьков и область, ВСУ предупреждали о возможном ударе баллистикой: ночь на Харьковщине

До полуночи тревога в Харькове и области длилась с 18:06. По данным воздушных сил ВСУ, угроза была преимущественно для соседних регионов – там летали российские БпЛА. 

А в 23:19 беспилотники были замечены и над Харьковщиной. 

Вскоре они начали двигаться в сторону областного центра. 

В 01:06 защитники неба объявили отбой тревоги. Ее включили снова утром, в 06:05. На этот раз возникла угроза применения баллистики с юго-востока. 

Уже через 15 минут угроза обстрела миновала, в 06:20 прозвучал отбой тревоги. 

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Автор: Николь Костенко-Лагутина
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  • • Дата публикации материала: 7 февраля 2025 в 07:05;

  • Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Основные новости суток — в хронике МГ «Объектив».".