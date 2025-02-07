Новости Харькова — главное за 7 февраля: как прошла ночь
Фото: Василий Голосный
Основные новости суток — в хронике МГ «Объектив».
07:05
Беспилотники атаковали Харьков и область, ВСУ предупреждали о возможном ударе баллистикой: ночь на Харьковщине
До полуночи тревога в Харькове и области длилась с 18:06. По данным воздушных сил ВСУ, угроза была преимущественно для соседних регионов – там летали российские БпЛА.
А в 23:19 беспилотники были замечены и над Харьковщиной.
Вскоре они начали двигаться в сторону областного центра.
В 01:06 защитники неба объявили отбой тревоги. Ее включили снова утром, в 06:05. На этот раз возникла угроза применения баллистики с юго-востока.
Уже через 15 минут угроза обстрела миновала, в 06:20 прозвучал отбой тревоги.
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- • Дата публикации материала: 7 февраля 2025 в 07:05;
Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Основные новости суток — в хронике МГ «Объектив».".