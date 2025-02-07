Новости Харькова — главное за 7 февраля: как прошла ночь

Основные новости суток — в хронике МГ «Объектив».

07:05

Беспилотники атаковали Харьков и область, ВСУ предупреждали о возможном ударе баллистикой: ночь на Харьковщине

До полуночи тревога в Харькове и области длилась с 18:06. По данным воздушных сил ВСУ, угроза была преимущественно для соседних регионов – там летали российские БпЛА.

А в 23:19 беспилотники были замечены и над Харьковщиной.

Вскоре они начали двигаться в сторону областного центра.

В 01:06 защитники неба объявили отбой тревоги. Ее включили снова утром, в 06:05. На этот раз возникла угроза применения баллистики с юго-востока.

Уже через 15 минут угроза обстрела миновала, в 06:20 прозвучал отбой тревоги.