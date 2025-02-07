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Новини Харкова — головне за 7 лютого: як минула ніч

Україна 07:05   07.02.2025
Ніколь Костенко-Лагутіна
Новини Харкова — головне за 7 лютого: як минула ніч Фото: Василь Голосний

Основні новини доби – у хроніці МГ «Об’єктив».

07:05

Безпілотники атакували Харків та область, ЗСУ попереджали про можливий удар балістикою: ніч на Харківщині

До опівночі тривога у Харкові та області тривала з 18:06. За даними повітряних сил ЗСУ, загроза була переважно для сусідніх регіонів – там літали російські БпЛА. 

А о 23:19 безпілотники помітили і над Харківщиною. 

Невдовзі вони почали рухатися в бік обласного центру. 

О 01:06 захисники неба оголосили відбій тривоги. Її включили знову вранці о 06:05. На цей раз виникла загроза застосування балістики з південного сходу. 

Вже за 15 хвилин загроза обстрілу минула, о 06:20 пролунав відбій тривоги. 

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Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
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  • • Дата публікації матеріалу: 7 Лютого 2025 в 07:05;

  • Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Основні новини доби – у хроніці МГ «Об’єктив».".