Новини Харкова — головне за 7 лютого: як минула ніч

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07:05

Безпілотники атакували Харків та область, ЗСУ попереджали про можливий удар балістикою: ніч на Харківщині

До опівночі тривога у Харкові та області тривала з 18:06. За даними повітряних сил ЗСУ, загроза була переважно для сусідніх регіонів – там літали російські БпЛА.

А о 23:19 безпілотники помітили і над Харківщиною.

Невдовзі вони почали рухатися в бік обласного центру.

О 01:06 захисники неба оголосили відбій тривоги. Її включили знову вранці о 06:05. На цей раз виникла загроза застосування балістики з південного сходу.

Вже за 15 хвилин загроза обстрілу минула, о 06:20 пролунав відбій тривоги.