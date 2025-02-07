Новини Харкова — головне за 7 лютого: як минула ніч
Фото: Василь Голосний
Основні новини доби – у хроніці МГ «Об’єктив».
07:05
Безпілотники атакували Харків та область, ЗСУ попереджали про можливий удар балістикою: ніч на Харківщині
До опівночі тривога у Харкові та області тривала з 18:06. За даними повітряних сил ЗСУ, загроза була переважно для сусідніх регіонів – там літали російські БпЛА.
А о 23:19 безпілотники помітили і над Харківщиною.
Невдовзі вони почали рухатися в бік обласного центру.
О 01:06 захисники неба оголосили відбій тривоги. Її включили знову вранці о 06:05. На цей раз виникла загроза застосування балістики з південного сходу.
Вже за 15 хвилин загроза обстрілу минула, о 06:20 пролунав відбій тривоги.
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Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Основні новини доби – у хроніці МГ «Об’єктив».".