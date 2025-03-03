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Новости Харькова — главное за 3 марта: как прошла ночь

Украина 07:10   03.03.2025
Николь Костенко-Лагутина
Новости Харькова — главное за 3 марта: как прошла ночь Фото: Василий Голосный

Основные новости суток — в хронике МГ «Объектив».

07:10

Вечерние «прилеты» и атака БпЛА: как прошла ночь на Харьковщине

Накануне вечером тревогу объявили в 19:10. Ближе к ночи враг обстрелял Харьков – вследствие «прилета» БпЛА начался пожар, есть пострадавшие. Угроза обстрела сохранялась еще несколько часов – все это время в разных частях Харьковщины Воздушные силы ВСУ фиксировали вражеские беспилотники.

Отбой тревоги объявили в 02:02, однако тихо было недолго. Уже в 02:38 ее возобновили из-за активности вражеской авиации. 

На этот раз тревога длилась около получаса. Отбой прозвучал уже в 03:02.

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Автор: Николь Костенко-Лагутина
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  • • Дата публикации материала: 3 марта 2025 в 07:10;

  • Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Основные новости суток — в хронике МГ «Объектив».".