Новости Харькова — главное за 3 марта: как прошла ночь
Фото: Василий Голосный
Основные новости суток — в хронике МГ «Объектив».
07:10
Вечерние «прилеты» и атака БпЛА: как прошла ночь на Харьковщине
Накануне вечером тревогу объявили в 19:10. Ближе к ночи враг обстрелял Харьков – вследствие «прилета» БпЛА начался пожар, есть пострадавшие. Угроза обстрела сохранялась еще несколько часов – все это время в разных частях Харьковщины Воздушные силы ВСУ фиксировали вражеские беспилотники.
Отбой тревоги объявили в 02:02, однако тихо было недолго. Уже в 02:38 ее возобновили из-за активности вражеской авиации.
На этот раз тревога длилась около получаса. Отбой прозвучал уже в 03:02.
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- • Дата публикации материала: 3 марта 2025 в 07:10;
Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Основные новости суток — в хронике МГ «Объектив».".