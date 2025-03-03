Новости Харькова — главное за 3 марта: как прошла ночь

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07:10

Вечерние «прилеты» и атака БпЛА: как прошла ночь на Харьковщине

Накануне вечером тревогу объявили в 19:10. Ближе к ночи враг обстрелял Харьков – вследствие «прилета» БпЛА начался пожар, есть пострадавшие. Угроза обстрела сохранялась еще несколько часов – все это время в разных частях Харьковщины Воздушные силы ВСУ фиксировали вражеские беспилотники.

Отбой тревоги объявили в 02:02, однако тихо было недолго. Уже в 02:38 ее возобновили из-за активности вражеской авиации.

На этот раз тревога длилась около получаса. Отбой прозвучал уже в 03:02.