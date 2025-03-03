Новини Харкова — головне за 3 березня: як минула ніч
Фото: Василь Голосний
Основні новини доби – у хроніці МГ «Об’єктив».
07:10
Вечірні “прильоти” та атака БпЛА: як минула ніч на Харківщині
Напередодні ввечері тривогу оголосили о 19:10. Ближче до ночі ворог обстріляв Харків – внаслідок «прильоту» БпЛА почалася пожежа, є постраждалі. Загроза обстрілу зберігалася ще кілька годин – увесь цей час у різних частинах Харківщини Повітряні сили ЗСУ фіксували ворожі безпілотники.
Відбій тривоги оголосили о 02:02, але тихо було недовго. Вже о 02.38 її відновили через активність ворожої авіації.
На цей раз тривога тривала близько пів години. Відбій пролунав уже о 03:02.
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Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Основні новини доби – у хроніці МГ «Об’єктив». ".