Новини Харкова — головне за 3 березня: як минула ніч

Основні новини доби – у хроніці МГ «Об’єктив».

07:10

Вечірні “прильоти” та атака БпЛА: як минула ніч на Харківщині

Напередодні ввечері тривогу оголосили о 19:10. Ближче до ночі ворог обстріляв Харків – внаслідок «прильоту» БпЛА почалася пожежа, є постраждалі. Загроза обстрілу зберігалася ще кілька годин – увесь цей час у різних частинах Харківщини Повітряні сили ЗСУ фіксували ворожі безпілотники.

Відбій тривоги оголосили о 02:02, але тихо було недовго. Вже о 02.38 її відновили через активність ворожої авіації.

На цей раз тривога тривала близько пів години. Відбій пролунав уже о 03:02.