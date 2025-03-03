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Новини Харкова — головне за 3 березня: як минула ніч

Україна 07:10   03.03.2025
Ніколь Костенко-Лагутіна
Новини Харкова — головне за 3 березня: як минула ніч Фото: Василь Голосний

Основні новини доби – у хроніці МГ «Об’єктив».

07:10

Вечірні “прильоти” та атака БпЛА: як минула ніч на Харківщині

Напередодні ввечері тривогу оголосили о 19:10. Ближче до ночі ворог обстріляв Харків – внаслідок «прильоту» БпЛА почалася пожежа, є постраждалі. Загроза обстрілу зберігалася ще кілька годин – увесь цей час у різних частинах Харківщини Повітряні сили ЗСУ фіксували ворожі безпілотники.

Відбій тривоги оголосили о 02:02, але тихо було недовго. Вже о 02.38 її відновили через активність ворожої авіації. 

На цей раз тривога тривала близько пів години. Відбій пролунав уже о 03:02.

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Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
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  • • Дата публікації матеріалу: 3 Березня 2025 в 07:10;

  • Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Основні новини доби – у хроніці МГ «Об’єктив». ".