Live
  • Пн 14.04.2025
  • Харьков  +8°С
  • USD 41.39
  • EUR 46.92

Новости Харькова — главное за 14 апреля: утром атаковали «Шахеды», пожар

Происшествия 07:45   14.04.2025
Оксана Горун
Новости Харькова — главное за 14 апреля: утром атаковали «Шахеды», пожар

Основные новости суток — в хронике МГ «Объектив».

07:45

Мужчина погиб, подросток пострадал: пожар в Харьковском районе

Смертельній пожар случился вечером 13 апреля в Ольшанах Солоницевской громады, сообщила пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

«Горела комната и домашние принадлежности на площади 10 м кв. На месте пожара обнаружено тело мужчины 1982 г.р. Пострадал подросток 2010 г.р. С отравлением угарным газом, госпитализирован в больницу. Причина пожара – неосторожность при курении», — сообщила пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

Спасатели также проинформировали, что пожар, возникший в Харькове из-за удара «Шахеда», продолжают тушить.

06:55

Утром в Харькове прогремел взрыв: мэр сообщил о «прилете» по складам с продуктами

Налет «Шахедов» на территорию Украины продолжался всю ночь. Однако в Харькове, объявив тревогу в 23:34, уже в 00:01 дали отбой. Большая часть ночи прошла спокойно. А под утро добрались ударные БпЛА. Повторную тревогу объявили в 04:56, в 05:21 городской ситуационный центр уточнил: есть угроза БпЛА типа «Шахед». А уже около 05:30 в городе раздался взрыв.

Мэр Игорь Терехов сообщил о «прилете» в Салтовском районе. Загорелись склады с продуктами. Огонь охватил около 1000 квадратных метров площади. Взрывная волна повредила несколько частных домов вокруг. По данным на 06:00 обошлось без пострадавших.

По состоянию на 06:55 тревога в Харькове продолжается. Мониторинговые каналы информируют о пусках КАБов.

Читайте также: Сегодня 14 апреля: какой день в истории

Автор: Оксана Горун
Популярно
Взрыв в Харькове: пожар продолжается, Терехов сообщил подробности (обновлено)
Взрыв в Харькове: пожар продолжается, Терехов сообщил подробности (обновлено)
14.04.2025, 07:27
Новости Харькова — главное за 14 апреля: утром атаковали «Шахеды», пожар
Новости Харькова — главное за 14 апреля: утром атаковали «Шахеды», пожар
14.04.2025, 07:45
Прогноз погоды на 14 апреля в Харькове и области: ночью будут заморозки
Прогноз погоды на 14 апреля в Харькове и области: ночью будут заморозки
13.04.2025, 20:05
Сегодня 14 апреля: какой день в истории
Сегодня 14 апреля: какой день в истории
14.04.2025, 06:00
Мужчина погиб, подросток пострадал: пожар в Харьковском районе
Мужчина погиб, подросток пострадал: пожар в Харьковском районе
14.04.2025, 07:38
Утром на Дергачевский район скинули КАБ: есть пострадавший
Утром на Дергачевский район скинули КАБ: есть пострадавший
14.04.2025, 08:15

Новости по теме:

07:27
Взрыв в Харькове: пожар продолжается, Терехов сообщил подробности (обновлено)
23:43
Снова взрывы гремят в Харькове, есть пострадавшие: вторая атака БпЛА
23:19
Новости Харькова — главное 8 апреля: второй налет за вечер, город атакуют БпЛА
23:39
Взрыв слышали в Харькове, Синегубов рассказал о прилете
23:29
Атака «Шахедов»: 14 попаданий в Киевском районе Харькова, «прилеты» в области

Вы читали новость: «Новости Харькова — главное за 14 апреля: утром атаковали «Шахеды», пожар»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 14 апреля 2025 в 07:45;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Основные новости суток — в хронике МГ «Объектив»".