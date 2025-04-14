Новости Харькова — главное за 14 апреля: утром атаковали «Шахеды», пожар
Основные новости суток — в хронике МГ «Объектив».
07:45
Мужчина погиб, подросток пострадал: пожар в Харьковском районе
Смертельній пожар случился вечером 13 апреля в Ольшанах Солоницевской громады, сообщила пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.
«Горела комната и домашние принадлежности на площади 10 м кв. На месте пожара обнаружено тело мужчины 1982 г.р. Пострадал подросток 2010 г.р. С отравлением угарным газом, госпитализирован в больницу. Причина пожара – неосторожность при курении», — сообщила пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.
Спасатели также проинформировали, что пожар, возникший в Харькове из-за удара «Шахеда», продолжают тушить.
06:55
Утром в Харькове прогремел взрыв: мэр сообщил о «прилете» по складам с продуктами
Налет «Шахедов» на территорию Украины продолжался всю ночь. Однако в Харькове, объявив тревогу в 23:34, уже в 00:01 дали отбой. Большая часть ночи прошла спокойно. А под утро добрались ударные БпЛА. Повторную тревогу объявили в 04:56, в 05:21 городской ситуационный центр уточнил: есть угроза БпЛА типа «Шахед». А уже около 05:30 в городе раздался взрыв.
Мэр Игорь Терехов сообщил о «прилете» в Салтовском районе. Загорелись склады с продуктами. Огонь охватил около 1000 квадратных метров площади. Взрывная волна повредила несколько частных домов вокруг. По данным на 06:00 обошлось без пострадавших.
По состоянию на 06:55 тревога в Харькове продолжается. Мониторинговые каналы информируют о пусках КАБов.
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- • Дата публикации материала: 14 апреля 2025 в 07:45;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Основные новости суток — в хронике МГ «Объектив»".