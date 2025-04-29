Новости Харькова — главное за 29 апреля: как прошла ночь

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07:07

Ночью была затяжная тревога из-за «Шахедов»

В течение ночи в Харьковской области была длительная тревога. Ее объявили сразу после полуночи. Воздушные силы ВСУ предупредили об угрозе налета российских ударных БпЛА.

Изначально беспилотники появились на севере Харьковской области и двигались в сторону соседей — Сумщины и Полтавщины. В 02:23 ВС ВСУ информировали о пролете «Шахедов» на юге региона. Крайним сообщением про БпЛА на Харьковщине было утверждение защитников неба о том, что курс вражеских БпЛА стал «произвольным».

В 06:25 прозвучал отбой, но уже 06:26 тревогу возобновили — из-за активности вражеской тактической авиации. Отбой дали в 07:01. По состоянию на 07:07 воздушной тревоги в Харьковской области нет.