Новости Харькова — главное за 29 апреля: как прошла ночь
Фото: Василий Голосный
Основные новости суток — в хронике МГ «Объектив».
07:07
Ночью была затяжная тревога из-за «Шахедов»
В течение ночи в Харьковской области была длительная тревога. Ее объявили сразу после полуночи. Воздушные силы ВСУ предупредили об угрозе налета российских ударных БпЛА.
Изначально беспилотники появились на севере Харьковской области и двигались в сторону соседей — Сумщины и Полтавщины. В 02:23 ВС ВСУ информировали о пролете «Шахедов» на юге региона. Крайним сообщением про БпЛА на Харьковщине было утверждение защитников неба о том, что курс вражеских БпЛА стал «произвольным».
В 06:25 прозвучал отбой, но уже 06:26 тревогу возобновили — из-за активности вражеской тактической авиации. Отбой дали в 07:01. По состоянию на 07:07 воздушной тревоги в Харьковской области нет.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: ВС ВСУ, новости Харькова, ночь, тревога, шахеды;
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- • Дата публикации материала: 29 апреля 2025 в 07:07;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Основные новости суток — в хронике МГ «Объектив»".