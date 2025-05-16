Новости Харькова — главное за 16 мая: как прошла ночь
Фото: Василий Голосный
Основные новости суток — в хронике МГ «Объектив».
07:16
Объявляли тревоги из-за БпЛА и баллистики
Минувшая ночь в Харькове была тревожной. Первый раз сирены включили сразу после полуночи. Воздушные силы ВСУ предупредили об угрозе применения врагом ударных БпЛА.
В городе отбой дали уже через полчаса, а в области тревога продолжалась до 03:26. После краткого перерыва сирены вновь взвыли в 03:51. Причиной стала угроза удара баллистикой.
В 06:32 дали отбой. В Харькове с 07:06 по 07:10 была третья короткая тревога все из-за той же баллистики. По состоянию на 07:16 в городе тревоги нет, но она продолжается в Харьковской области.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: ВС ВСУ, новости Харькова, ночь, тревога;
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- • Дата публикации материала: 16 мая 2025 в 07:16;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Основные новости суток — в хронике МГ «Объектив»".