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Новости Харькова — главное за 16 мая: как прошла ночь

Происшествия 07:16   16.05.2025
Оксана Горун
Новости Харькова — главное за 16 мая: как прошла ночь Фото: Василий Голосный

Основные новости суток — в хронике МГ «Объектив».

07:16

Объявляли тревоги из-за БпЛА и баллистики

Минувшая ночь в Харькове была тревожной. Первый раз сирены включили сразу после полуночи. Воздушные силы ВСУ предупредили об угрозе применения врагом ударных БпЛА.

В городе отбой дали уже через полчаса, а в области тревога продолжалась до 03:26. После краткого перерыва сирены вновь взвыли в 03:51. Причиной стала угроза удара баллистикой.

В 06:32 дали отбой. В Харькове с 07:06 по 07:10 была третья короткая тревога все из-за той же баллистики. По состоянию на 07:16 в городе тревоги нет, но она продолжается в Харьковской области.

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Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 16 мая 2025 в 07:16;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Основные новости суток — в хронике МГ «Объектив»".