Новости Харькова — главное за 16 мая: как прошла ночь

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07:16

Объявляли тревоги из-за БпЛА и баллистики

Минувшая ночь в Харькове была тревожной. Первый раз сирены включили сразу после полуночи. Воздушные силы ВСУ предупредили об угрозе применения врагом ударных БпЛА.

В городе отбой дали уже через полчаса, а в области тревога продолжалась до 03:26. После краткого перерыва сирены вновь взвыли в 03:51. Причиной стала угроза удара баллистикой.

В 06:32 дали отбой. В Харькове с 07:06 по 07:10 была третья короткая тревога все из-за той же баллистики. По состоянию на 07:16 в городе тревоги нет, но она продолжается в Харьковской области.