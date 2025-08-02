Новости Харькова — главное за 2 августа: последствия ночных ударов
Главные новости суток – в хронике МГ «Объектив».
07:18
Изюм – без света, в Балаклее – повреждения: последствия ночных ударов врага
О взрывах в Балаклее около 1:10 сообщал начальник местной ГВА Виталий Карабанов.
Утром он уточнил, что в результате ударов вражеских БпЛА по центру города повреждены окна в шести многоэтажках, пяти административных зданиях и учебном заведении. Пострадавших нет.
Из-за ночных обстрелов значительная часть Изюмского района осталась без электроэнергии, в том числе город Изюм.
«По состоянию на данный момент энергетики выполняют работы по восстановлению питания в общине, частично есть результаты, водоснабжение и водоотвод в городе уже работает от основного электроснабжения», – заявили в Изюмской ГВА.
Кроме этого, утром в Telegram-канале «Укрзалізниця: приміські поїзди» сообщили, что в связи с ситуацией безопасности сегодня поезд №6408 (Изюм – Харьков – Левада) будет следовать по измененному маршруту. В частности, он отправится со станции Савинцы вместо Изюма.
06:42
Угроза «Шахедов» и КАБ – причины тревог на Харьковщине ночью
В 22:53 в Воздушных силах ВСУ предупреждали об угрозе ударных вражеских БпЛА для Богодуховского района.
Уже в 22:58 российские дроны направлялись в сторону Харькова, сообщали в ВС ВСУ.
Около 23:30 стало известно, что несколько групп БпЛА в Харьковской области летели транзитом в сторону Полтавы.
В 01:50 в Харькове раздался отбой. Затем сирена звучала в 03:30 и 04:46. В последнем случае – из-за угрозы применения КАБ.
Отбой в Харькове и области объявили в 05:24. В 06:36 сирена раздалась в Харьковском районе.
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- Категории: Общество, Происшествия, Харьков; Теги: воздушные силы вс всу, КАБ, новости Харькова, ночь, угроза, шахеды;
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- • Дата публикации материала: 2 августа 2025 в 07:18;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Главные новости суток – в хронике МГ «Объектив».".