Live
  • Сб 02.08.2025
  • Харьков  +18°С
  • USD 41.71
  • EUR 47.75

Новости Харькова — главное за 2 августа: последствия ночных ударов

Общество 07:18   02.08.2025
Виктория Яковенко
Новости Харькова — главное за 2 августа: последствия ночных ударов Фото: Василий Голосный

Главные новости суток – в хронике МГ «Объектив».

07:18

Изюм – без света, в Балаклее – повреждения: последствия ночных ударов врага

О взрывах в Балаклее около 1:10 сообщал начальник местной ГВА Виталий Карабанов.

Утром он уточнил, что в результате ударов вражеских БпЛА по центру города повреждены окна в шести многоэтажках, пяти административных зданиях и учебном заведении. Пострадавших нет.

Из-за ночных обстрелов значительная часть Изюмского района осталась без электроэнергии, в том числе город Изюм.

«По состоянию на данный момент энергетики выполняют работы по восстановлению питания в общине, частично есть результаты, водоснабжение и водоотвод в городе уже работает от основного электроснабжения», – заявили в Изюмской ГВА.

Кроме этого, утром в Telegram-канале «Укрзалізниця: приміські поїзди» сообщили, что в связи с ситуацией безопасности сегодня поезд №6408 (Изюм – Харьков – Левада) будет следовать по измененному маршруту. В частности, он отправится со станции Савинцы вместо Изюма.

удар по Балаклее
Фото: Виталий Карабанов/последствия ударов по Балаклее

06:42

Угроза «Шахедов» и КАБ – причины тревог на Харьковщине ночью

В 22:53 в Воздушных силах ВСУ предупреждали об угрозе ударных вражеских БпЛА для Богодуховского района.

Уже в 22:58 российские дроны направлялись в сторону Харькова, сообщали в ВС ВСУ.

Около 23:30 стало известно, что несколько групп БпЛА в Харьковской области летели транзитом в сторону Полтавы.

В 01:50 в Харькове раздался отбой. Затем сирена звучала в 03:30 и 04:46. В последнем случае – из-за угрозы применения КАБ.

Отбой в Харькове и области объявили в 05:24. В 06:36 сирена раздалась в Харьковском районе.

Автор: Виктория Яковенко
Популярно
Новости Харькова — главное за 2 августа: последствия ночных ударов
Новости Харькова — главное за 2 августа: последствия ночных ударов
02.08.2025, 07:18
БпЛА упал возле дома в Харькове: десять пострадавших, среди них младенец
БпЛА упал возле дома в Харькове: десять пострадавших, среди них младенец
01.08.2025, 22:00
Изюм – без света, в Балаклее – повреждения: последствия ночных ударов врага 📷
Изюм – без света, в Балаклее – повреждения: последствия ночных ударов врага 📷
02.08.2025, 07:08
Сегодня 2 августа: какой день в истории
Сегодня 2 августа: какой день в истории
02.08.2025, 06:00
Новости Харькова — главное за 1 августа: нашли катакомбы в центре, «прилет»
Новости Харькова — главное за 1 августа: нашли катакомбы в центре, «прилет»
01.08.2025, 22:07
Ночью от 14, днем — до 32: прогноз погоды в Харькове и области на 2 августа
Ночью от 14, днем — до 32: прогноз погоды в Харькове и области на 2 августа
01.08.2025, 19:52

Новости по теме:

06:51
Ночью «Шахеды» атаковали Изюм – местная администрация
21:18
Новости Харькова – главное за 17 мая: госпиталь без томографа, 3 ОШБр о фронте
21:23
Новости Харькова – главное за 15 марта: «мясорубка» для ВС РФ, застрял в трубе
22:00
Новости Харькова — главное за 29 января: температурный рекорд, раненые медики
08:18
Ночью над Украиной сбили 36 «Шахедов» — все, что смогла запустить армия врага

  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Вы читали новость: «Новости Харькова — главное за 2 августа: последствия ночных ударов»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 2 августа 2025 в 07:18;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Главные новости суток – в хронике МГ «Объектив».".