Новости Харькова — главное за 2 августа: последствия ночных ударов

Главные новости суток – в хронике МГ «Объектив».

07:18

Изюм – без света, в Балаклее – повреждения: последствия ночных ударов врага

О взрывах в Балаклее около 1:10 сообщал начальник местной ГВА Виталий Карабанов.

Утром он уточнил, что в результате ударов вражеских БпЛА по центру города повреждены окна в шести многоэтажках, пяти административных зданиях и учебном заведении. Пострадавших нет.

Из-за ночных обстрелов значительная часть Изюмского района осталась без электроэнергии, в том числе город Изюм.

«По состоянию на данный момент энергетики выполняют работы по восстановлению питания в общине, частично есть результаты, водоснабжение и водоотвод в городе уже работает от основного электроснабжения», – заявили в Изюмской ГВА.

Кроме этого, утром в Telegram-канале «Укрзалізниця: приміські поїзди» сообщили, что в связи с ситуацией безопасности сегодня поезд №6408 (Изюм – Харьков – Левада) будет следовать по измененному маршруту. В частности, он отправится со станции Савинцы вместо Изюма.

06:42

Угроза «Шахедов» и КАБ – причины тревог на Харьковщине ночью

В 22:53 в Воздушных силах ВСУ предупреждали об угрозе ударных вражеских БпЛА для Богодуховского района.

Уже в 22:58 российские дроны направлялись в сторону Харькова, сообщали в ВС ВСУ.

Около 23:30 стало известно, что несколько групп БпЛА в Харьковской области летели транзитом в сторону Полтавы.

В 01:50 в Харькове раздался отбой. Затем сирена звучала в 03:30 и 04:46. В последнем случае – из-за угрозы применения КАБ.

Отбой в Харькове и области объявили в 05:24. В 06:36 сирена раздалась в Харьковском районе.