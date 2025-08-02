РФ приблизилась к Купянску: мнения аналитиков, прогноз ISW, что в самом городе

Враг готовит штурм Купянска. В окрестностях уже фиксируют ДРГ. Логистика ВСУ на направлении под ударом. Жизнь в городе превратилась в выживание. Что будет, если Купянск падет – анализ Института изучения войны. Как жара способствует ВСУ. Главные события войны в Харьковской области за неделю – в обзоре МГ «Объектив».

Кратко о ситуации на фронте

Купянск все чаще фигурирует в сводках Генштаба ВСУ. В течение недели о боях вблизи этого города ГШ информировал почти каждое утро. Также оккупанты активны в окрестных населенных пунктах: Голубовка, Радьковка и Кондрашовка на правом берегу Оскола. И в районе Песчаного – на левом берегу. Не прекращались штурмы вокруг Волчанска и в направлении Боровой (возле Загрызово и Богуславки). Команда аналитиков DeepState откорректировала карту фронта, отметив незначительное продвижение россиян вблизи Волчанских Хуторов 27 июля. В конце прошлой недели оккупанты имели успехи непосредственно в окрестностях Купянска. Они продвинулись в сторону села Мировое к северу от города. Начальник местной РВА Андрей Канашевич объяснил: Мировое (бывшая Московка) – это ближайший пригород Купянска. По данным Канашевича, в Мировом уже фиксируют вражеские ДРГ. В DeepState также отмечают: штурмовые группы оккупантов движутся по дороге из Радьковки и Голубовки в сторону частного сектора в окрестностях Купянска и пытаются там закрепиться. Целью считают вклинение и дальнейшее блокирование Купянска с запада.

Логистика ВСУ через Купянск – под ударом

По оценке обозревателя «Информационного сопротивления» Константина Машовца, российская армия уже находится на таком расстоянии от Купянска, что под ударом оказалась вся идущая через город логистика ВСУ. Враг простреливает и контролирует дронами дорогу на восток – к группировке, держащей плацдарм на левобережье Оскола. А также на юг – рокадой вдоль реки Оскол. Такие выводы подтверждают защитники на местах.

«Даже оборонные действия вести довольно сложно, как раз из-за дронов, которые, прежде всего, охотятся за нашей логистикой, что очень усложняет ротацию личного состава с позиций на позиции и подвозом боеприпасов и банально воды с едой. Во-вторых, если мы говорим уже именно о каких-то небольших контрнаступательных действиях для того, чтобы отбить противника на ранее занятые позиции, то эта задача усложняется в два или даже в три раза. Поскольку одно дело сидеть плюс-минус в укреплениях, там где можно хотя бы где-то спрятаться от того же FPV-дрона или от другого вооружения, которое Россия, как я уже говорил ранее, не жалеет. А другое дело – это в густой зеленой местности, при условии, скажем так, что не всегда аэроразведка может обнаружить нормально, где именно накопился противник, противник также применяет часто фальшивые позиции, например. Эти все вместе факторы делают отражение противника с ранее им занятых позиций необычно сложной задачей, с которой, тем не менее, частично удается справляться», — рассказал офицер бригады «Рубеж» НГУ Владимир Черняк.

Еще один аналитик «Информационного сопротивления» Александр Коваленко считает, что защитникам под Купянском не хватает живой силы. Только этим можно объяснить успехи оккупантов в очень невыгодной для них локации. Россияне постоянно расширяют зону контроля, хотя действуют на правом берегу Оскола почти без техники и не имея стационарных переправ через реку. Аналитик констатирует: захватчики просто забрасывают мясом позиции ВСУ.

«Я думаю, что через некоторое время мы с вами увидим первые попытки россиян прорваться к правобережному Купянску и первые диверсионные группы. Мы видели первые диверсионные группы в Покровске. А вот, как ни странно, можем увидеть еще и в Купянске. Это не значит, что, конечно, начнется полноценный штурм населенного пункта уже в ближайшее время. Нет, поскольку, опять же, повторяюсь, для проведения полноценных наступательных действий с целью начала городских боев, им пока не хватает потенциала. Но это не означает, что этот потенциал в связи с этими событиями не появится через три-четыре недели – и в августе начнется давление на правобережный Купянск в формате не просто диверсионных групп, а время от времени штурмовых накатов», — считает военно-политический обозреватель группы «Информационное сопротивление» Александр Коваленко.

«Это не жизнь, это борьба со смертью»

В Купянске, несмотря на обстрелы, дроны и приближение вражеского войска, остается более тысячи жителей. На территории громады в общей сложности – 2100 гражданских. За неделю удалось вывезти 320 человек. Так данные 31 июля привел начальник Купянской ГВА Андрей Беседин. Условия для жизни в городе – невыносимы.

«К сожалению, день начинается и кончается с обстрелов. Применение FPV-дронов не дает возможности людям уехать, передвигаться любым транспортом, потому что любой автомобиль становится мишенью. И к сожалению, это не прожитый день, а это день, который выживание как выживание. Без фактически любых коммуникаций… По всему городу Купянское есть свет, есть газоснабжение. Водоснабжения, к сожалению, вообще нет, не можем его восстановить, нужно использовать специализированную технику. Гуманитарные миссии не можем завозить продукты, питание, средства, гигиены и помочь нашим людям. Поэтому, к сожалению, в Купянске это не жизнь, это выживание, это борьба со смертью», – сообщил начальник Купянской МВА Андрей Беседин.

Что будет, если враг захватит Купянск: анализ ISW

Американский Институт изучения войны опубликовал детальный разбор происходящего вокруг Купянска. Аналитики спрогнозировали возможные дальнейшие действия оккупантов в случае, если они смогут захватить город. Более подробно с этим текстом можно ознакомиться на сайте медиагруппы «Объектив». Приведем главные положения. Аналитики называют возможный захват Купянска «маловероятным в краткосрочной перспективе». Однако рассматривают три возможных варианта дальнейших действий россиян. Первый – это продолжение наступления на запад в сторону Шевченково или Великого Бурлука. Такое движение может усложнить логистику Сил обороны, связывающую Харьков с украинским поясом укреплений в Донецкой области. А также создать угрозу тылам украинских войск, которые обороняются в районе Великого Бурлука и западнее Двуречной. Второй вариант – движение к югу, то есть усиление наступления в направлении Боровой и Лиман. Третье – переброска сил на Донбасс, на ключевые направления: Константиновский, Покровский или Новопавловский.

Жара «воюет на нашей стороне»

Жара, которая установилась в Харьковской области, досаждает защитникам. Но еще больше – оккупантам.

«Давайте исходить из того, что Силы обороны Украины, мы, прежде всего, проводим оборонную операцию. А россияне вынуждены идти вперед, позади заградотряды — назад не вернешься. А вы себе представьте, что им еще нужно на себе нести боекомплект, оружие, другую экипировку и так далее. И в таких условиях они уходят в неизвестность. И мы очень часто слышим в перехватах, что российские штурмовики просят свое командование, чтобы они посылали им воду. Потому что в таких условиях вода становится по-настоящему критическим ресурсом. И мы знаем, и тоже слышим это в перехватах, что россияне очень часто не могут дождаться, когда им принесут или привезут эту воду, и вынуждены пить воду из луж. Это безусловно выход, но выход временный, ведь после употребления такой воды очень часто у них возникают проблемы со здоровьем. А когда, простите, у них проблемы с желудком, в таких условиях украинские позиции особо не поштурмуешь. Поэтому при таких обстоятельствах жара – это, безусловно, наш союзник и враг для оккупантов», – рассказал спикер ОТУ «Харьков» Павел Шамшин.