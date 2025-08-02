РФ наблизилась до Куп’янська: думки аналітиків, прогноз ISW, що в самому місті

Ворог готує штурм Куп’янська. На околицях уже фіксують ДРГ. Логістика ЗСУ на напрямку під ударом. Життя в місті перетворилося на виживання. Що буде, якщо Куп’янськ паде – аналіз Інституту вивчення війни. Як спека сприяє ЗСУ. Головні події війни в Харківській області за тиждень – в огляді МГ «Об’єктив».

Коротко про ситуацію на фронті

Куп’янськ усе частіше фігурує у зведеннях Генштабу ЗСУ. Протягом тижня про бої поблизу цього міста ГШ інформував майже щоранку. Також окупанти активні в навколишніх населених пунктах: Голубівці, Радьківці та Кіндрашівці, що на правому березі Осколу. Та в районі Піщаного – на лівому березі. Не припинялися штурми навколо Вовчанська і в напрямку на Борову (біля Загризового й Богуславки). Команда аналітиків DeepState відкоригувала мапу фронту, відзначивши незначне просування росіян поблизу Вовчанських Хуторів 27 липня. Наприкінці минулого тижня окупанти мали успіхи безпосередньо на околицях Куп’янська. Вони просунулися в бік села Мирове на півночі від міста. Начальник місцевої РВА Андрій Канашевич пояснив: Мирове (колишня Московка) – це найближче передмістя Куп’янська. За даними Канешевича, в Мировому вже фіксують ворожі ДРГ. У DeepState також відзначають: штурмові групи окупантів рухаються дорогою з Радьківки та Голубівки в бік приватного сектору на околицях Куп’янська та намагаються там закріпитися. Метою вважають вклинення та подальше блокування Куп’янська із заходу.

Логістика ЗСУ через Куп’янськ – під ударом

За оцінкою аналітика «Інформаційного спротиву» Костянтина Машовця, російська армія вже знаходиться на такій відстані від Куп’янська, що під ударом опинилася вся логістика ЗСУ, що йде через місто. Ворог прострілює та контролює дронами дорогу на схід – до угрупування, що тримає плацдарм на лівобережжі Осколу. А також на південь – рокадою вздовж річки Оскіл. Такі висновки підтверджують захисники на місцях.

«Навіть оборонні дії вести доволі складно, якраз таки через дрони, які, перш за все, полюють на нашу логістику, що дуже ускладнює ротацію особового складу з позицій на позиції та підвозом боєприпасів та банально води з їжею. По-друге, якщо ми говоримо вже саме про якісь невеличкі контрнаступальні дії для того, щоб відбити противника на раніше зайняті позиції, то ця задача ускладнюється в два або навіть в три рази. Оскільки одна справа сидіти плюс-мінус в укріпленнях, там де можна хоча би десь сховатися від того ж самого FPV-дрона або від іншого озброєння, яке Росія, як я вже казав раніше, не жаліє. А інше діло – це в густій зеленій місцевості, при умові, скажімо так, що не завжди аеророзвідка може виявити нормально, де саме накопичився противник, противник також застосовує часто фальшиві позиції, до прикладу. Оці всі разом фактори роблять відбиття противника з раніше ним зайнятих позицій незвичайно складним завданням, з яким тим не менше частково вдається справлятися», – розповів офіцер бригади «Рубіж» НГУ Володимир Черняк.

Ще один аналітик «Інформаційного спротиву» Олександр Коваленко вважає, що оборонцям під Куп’янськом бракує живої сили. Тільки цим можна пояснити успіхи окупантів у дуже невигідній для них локації. Росіяни постійно розширюють зону контролю, хоча діють на правому березі Осколу майже без техніки та не маючи стаціонарних переправ через річку. Аналітик констатує: загарбники просто закидають м’ясом позиції ЗСУ.

«Я думаю, що за деякий час ми з вами побачимо перші спроби росіян прорватися до правобережного Куп’янська і перші диверсійні групи. Ми бачили перші диверсійні групи в Покровську. А от, як не дивно, можемо побачити ще і в Куп’янську. Це не означає, що, звісно ж, почнеться повноцінний штурм населеного пункту вже найближчим часом. Ні, оскільки, знову ж таки, повторююсь, для проведення повноцінних наступальних дій з метою початку міських боїв, їм поки що не вистачає потенціалу. Але це не означає, що цей потенціал у зв’язку з цими подіями не з’явиться за три-чотири тижні – і в серпні розпочнеться тиск на правобережний Куп’янськ у форматі не просто диверсійних груп, а навіть час від часу штурмових накатів», – вважає військово-політичний оглядач групи «Інформаційний спротив» Олександр Коваленко.

«Це не життя, це боротьба зі смертю»

У Куп’янську, попри обстріли, дрони та наближення ворожого війська, залишається понад тисяча жителів. На території громади загалом – 2100 цивільних. За тиждень вдалося вивезти 320 людей. Так дані 31 липня навів начальник Куп’янської МВА Андрій Беседін. Умови для життя в місті – нестерпні.

«На жаль, день починається і закінчується з обстрілів. Застосування FPV-дронів не дає можливості людям виїхати, пересуватися будь-яким транспортом, тому що будь-яка автівка стає мішенню. І на жаль, це не прожитий день, а це день, який виживання, як виживання. Без фактично будь-яких комунікацій… По всьому місту Куп’янське є світло, є газопостачання. Водопостачання, на жаль, взагалі немає, не можемо його відновити, потрібно задіяти спеціалізовану техніку. Гуманітарні місії, не можемо завозити продукти, харчування, засоби, гігієни та допомогти нашим людям. Тому, на жаль, в Куп’янську це не життя, це виживання, це боротьба з смертю», – повідомив начальник Куп’янської МВА Андрій Беседін.

Що буде, якщо ворог захопить Куп’янськ: аналіз ISW

Американський Інститут вивчення війни опублікував детальний розбір того, що відбувається навколо Куп’янська. Аналітики спрогнозували можливі подальші дії окупантів у разі, якщо вони зможуть захопити місто. Докладно з цим текстом можна ознайомитися на сайті медіагрупи «Об’єктив». Наведемо головні тези. Аналітики називають можливе захоплення Куп’янська «малоймовірним у короткостроковій перспективі». Проте розглядають три можливі варіанти подальших дій росіян. Перший – це продовження наступу на захід у бік Шевченкового чи Великого Бурлука. Такий рух може ускладнити логістику Сил оборони, що пов’язує Харків із українським поясом укріплень у Донецькій області. А також – створити загрозу тилам українських військ, які обороняються в районі Великого Бурлука та західніше Дворічної. Другий варіант – рух на південь, тобто посилення наступу в напрямку на Борову та Лиман. Третій – перекидання сил на Донбас, на ключові напрямки: Костянтинівський, Покровський або Новопавлівський.

Спека «воює на нашому боці»

Спека, яка встановилася на Харківщині, дошкуляє захисникам. Але ще більше – окупантам.

«Якщо ж говорити про фактор спекти, давайте виходити з того, що СОУ, ми насамперед проводимо оборонну операцію. А росіяни змушені йти вперед, позаду «заградотряди» їхні, назад не повернешся. А ви собі уявіть, що їм ще потрібно на собі нести боєкомплект, зброю, інше екіпірування і так далі. І за таких умов вони йдуть у невідомість. І ми дуже часто чуємо в перехопленнях, що російські штурмовики просять своє командування, щоб вони надсилали їм воду. Тому, що за таких умов вода стає по-справжньому критичним ресурсом. І ми знаємо, і також чуємо це в перехопленнях, що росіяни дуже часто не можуть дочекатися, коли їм принесуть або привезуть цю воду, і змушені пити воду з калюж. Це, безумовно, вихід, але вихід тимчасовий, адже після вживання такої води дуже часто у них виникають проблеми зі здоров’ям. А коли, вибачте, у них проблеми зі шлунком, за таких умов українські позиції особливо не поштурмуєш. Тому за таких обставин спека – це, безумовно, наш союзник і ворог для окупантів», – розповів речник ОТУ «Харків» Павло Шамшин.