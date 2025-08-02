Новини Харкова — головне за 2 серпня: наслідки нічних ударів
Головні новини доби – у хроніці МГ «Об’єктив».
07:18
Ізюм – без світла, в Балаклії – пошкодження: наслідки нічних ударів ворога
Про вибухи в Балаклії близько 01:10 повідомляв начальник місцевої МВА Віталій Карабанов.
Вранці він уточнив, що внаслідок ударів ворожих БпЛА по центру міста пошкоджені вікна у шістьох багатоповерхівках, п’ятьох адміністративних будівлях та закладі освіти. Постраждалих немає.
Через нічні обстріли значна частина Ізюмського району залишилась без електроенергії, у тому числі й місто Ізюм.
«Станом на зараз енергетики виконують роботи по відновленню живлення в громаді, частково є результати, водопостачання і водовідведення в місті вже працює від основного електропостачання», – заявили в Ізюмській МВА.
Крім цього, вранці в телеграм-каналі «Укрзалізниця: приміські поїзди» повідомили, що у звʼязку з безпековою ситуацією сьогодні поїзд №6408 (Ізюм – Харків – Левада) прямуватиме за зміненим маршрутом. Зокрема, він відправиться зі станції Савинці замість Ізюма.
06:42
Загроза «шахедів» та КАБ – причини тривог на Харківщині вночі
О 22:53 у Повітряних силах ЗСУ попереджали про загрозу ударних ворожих БпЛА для Богодухівського району.
Вже о 22:58 російські дрони прямували у бік Харкова, повідомляли у ПС ЗСУ.
Близько 23:30 стало відомо, що декілька груп БпЛА Харківщині летіли транзитом у бік Полтави.
О 01:50 у Харкові пролунав відбій. Потім сирена звучала о 03:30 та 04:46. В останньому випадку – через загрозу застосування КАБ.
Відбій в Харкові та області оголосили о 05:24. О 06:36 сирена залунала в Харківському районі.
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- Категорії: Події, Суспільство, Харків; Теги: воздушные силы вс всу, КАБ, новини Харкова, ночь, угроза, шахеды;
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- • Дата публікації матеріалу: 2 Серпня 2025 в 07:18;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Головні новини доби – у хроніці МГ «Об’єктив».".