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Головні новини Харкова 10 серпня: як минула ніч

Події 06:40   10.08.2024
Вікторія Яковенко
Головні новини Харкова 10 серпня: як минула ніч Фото: Василь Голосний

Основні новини доби – у хроніці МГ «Об’єктив».

06:40

На Харківщині усю ніч тривала тривога

Ніч у Харкові та області пройшла в стані повітряної тривоги. Її оголосили з вечора 9 серпня – о 23:08. У Повітряних силах ЗСУ не повідомляли про причину тривоги. Однак о 03:02 попередили про активність ворожої тактичної авіації на північно-східному напрямку.

Відбій пролунав лише вранці – о 05:23. Однак тривогу знову оголосили о 06:37.

Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 10 Серпня 2024 в 06:40;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Основні новини доби – у хроніці МГ «Об’єктив».".