Головні новини Харкова 10 серпня: як минула ніч
Фото: Василь Голосний
Основні новини доби – у хроніці МГ «Об’єктив».
06:40
На Харківщині усю ніч тривала тривога
Ніч у Харкові та області пройшла в стані повітряної тривоги. Її оголосили з вечора 9 серпня – о 23:08. У Повітряних силах ЗСУ не повідомляли про причину тривоги. Однак о 03:02 попередили про активність ворожої тактичної авіації на північно-східному напрямку.
Відбій пролунав лише вранці – о 05:23. Однак тривогу знову оголосили о 06:37.
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- • Дата публікації матеріалу: 10 Серпня 2024 в 06:40;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Основні новини доби – у хроніці МГ «Об’єктив».".