Головні новини Харкова 10 серпня: як минула ніч

Основні новини доби – у хроніці МГ «Об’єктив».

06:40

На Харківщині усю ніч тривала тривога

Ніч у Харкові та області пройшла в стані повітряної тривоги. Її оголосили з вечора 9 серпня – о 23:08. У Повітряних силах ЗСУ не повідомляли про причину тривоги. Однак о 03:02 попередили про активність ворожої тактичної авіації на північно-східному напрямку.

Відбій пролунав лише вранці – о 05:23. Однак тривогу знову оголосили о 06:37.