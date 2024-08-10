Live
  • Сб 10.08.2024
  • Харьков  +20°С
  • USD 40.99
  • EUR 44.81

Главные новости Харькова 10 августа: как прошла ночь

Общество 06:40   10.08.2024
Виктория Яковенко
Главные новости Харькова 10 августа: как прошла ночь Фото: Василий Голосный

Основные новости суток – в хронике МГ «Объектив».

06:40

На Харьковщине всю ночь продолжалась тревога

Ночь в Харькове и области прошла в состоянии воздушной тревоги. Ее объявили с вечера 9 августа – в 23:08. В Воздушных силах ВСУ не сообщали о причине тревоги. Однако в 03:02 предупредили об активности вражеской тактической авиации на северо-восточном направлении.

Отбой раздался только утром – в 05:23. Однако тревогу снова объявили в 06:37.

Автор: Виктория Яковенко
Популярно
F-16 и заявления Зеленского о ПВО: ОТГВ «Харьков» об «исчезновении» авиации РФ
F-16 и заявления Зеленского о ПВО: ОТГВ «Харьков» об «исчезновении» авиации РФ
08.08.2024, 13:18
ISW усомнился, что ГВ «Север» сможет защитить Курщину из-за харьковских неудач
ISW усомнился, что ГВ «Север» сможет защитить Курщину из-за харьковских неудач
09.08.2024, 07:59
ISW: ВСУ прорвали 2 линии обороны РФ на Курщине, а «защитники» — под Харьковом
ISW: ВСУ прорвали 2 линии обороны РФ на Курщине, а «защитники» — под Харьковом
08.08.2024, 07:51
Главные новости Харькова 9.08: удар ФАБ-500 — повреждено здание вуза
Главные новости Харькова 9.08: удар ФАБ-500 — повреждено здание вуза
09.08.2024, 21:58
Главные новости Харькова 10 августа: как прошла ночь
Главные новости Харькова 10 августа: как прошла ночь
10.08.2024, 06:40
Сегодня 10 августа: какой праздник и день в истории
Сегодня 10 августа: какой праздник и день в истории
10.08.2024, 06:00

Новости по теме:

16:39
Возле Волчанска продолжается бой: сводка Генштаба ВСУ на 16:00
14:51
«Сливал» данные о ВСУ на Харьковщине брату из РФ: экс-коп получил пожизненное
16:54
Генштаб об атаках на Харьковщине: на севере продолжаются два боестолкновения
16:48
Где в течение дня атаковали ВС РФ на Харьковщине: данные Генштаба на 16:00
15:08
Поджог военных авто в Харькове: патрульные рассказали, как ловили «пироманов»

Вы читали новость: «Главные новости Харькова 10 августа: как прошла ночь»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 10 августа 2024 в 06:40;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Основные новости суток – в хронике МГ «Объектив».".