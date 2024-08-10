Главные новости Харькова 10 августа: как прошла ночь

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06:40

На Харьковщине всю ночь продолжалась тревога

Ночь в Харькове и области прошла в состоянии воздушной тревоги. Ее объявили с вечера 9 августа – в 23:08. В Воздушных силах ВСУ не сообщали о причине тревоги. Однако в 03:02 предупредили об активности вражеской тактической авиации на северо-восточном направлении.

Отбой раздался только утром – в 05:23. Однако тревогу снова объявили в 06:37.