Главные новости Харькова 10 августа: как прошла ночь
Фото: Василий Голосный
Основные новости суток – в хронике МГ «Объектив».
06:40
На Харьковщине всю ночь продолжалась тревога
Ночь в Харькове и области прошла в состоянии воздушной тревоги. Ее объявили с вечера 9 августа – в 23:08. В Воздушных силах ВСУ не сообщали о причине тревоги. Однако в 03:02 предупредили об активности вражеской тактической авиации на северо-восточном направлении.
Отбой раздался только утром – в 05:23. Однако тревогу снова объявили в 06:37.
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- • Дата публикации материала: 10 августа 2024 в 06:40;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Основные новости суток – в хронике МГ «Объектив».".