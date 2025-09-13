Головні події в Харкові та області 13 вересня: підсумки дня

Генштаб заявив про повний контроль і над Куп’янськом, і над виходом із газової труби на його околицях. У Боровій чоловік загинув, а рятувальники потрапили повторний під удар. У прифронтовому селі знайшли дитину – МГ «Об’єктив» нагадує головні новини дня.

Генштаб ЗСУ офіційно пояснив, що відбувається в Куп’янську. Командування ЗСУ зреагувало на інформаційну хвилю, яка з’явилася після двох повідомлень команди аналітиків “DeepState”. Спочатку вони поінформували, що росіяни пробираються до Куп’янська газовою трубою, а потім – що в окупантів є просування в північних кварталах міста. Захисники України підкреслили: “Ситуація у місті Куп’янську та його околицях під контролем Збройних Сил України. Водночас ворог продовжує робити спроби накопичуватися на північних околицях міста Куп’янська. Вихід із трубопроводу, який ворог використав для переміщення особового складу до Куп’янська, перебуває під контролем українських захисників. Трубопровід не веде безпосередньо у місто. Зазначимо, що у районі Куп’янська декілька трубопроводів. Три нитки з чотирьох вже пошкоджені та затоплені, вихід з четвертої знаходиться під контролем сил оборони”. Командир полку безпілотних систем “Ахіллес” Юрій Федоренко також повідомив, що по газовій трубі, якою користувалися росіяни, завдали ударів і зараз “пересування противника трубою не фіксується”.

Відео: Національний телемарафон “Єдині новини”

Близько 11:00 13 вересня російська армія завдала комбінованого удару по Боровій. У селищі на цей момент працювали рятувальники: вони розбирали завали зруйнованого попереднім обстрілом будинку. Бійці та техніка ДСНС не постраждали. Проте через удар КАБами та РСЗВ загинув місцевий житель, ще двоє – чоловіки 74 та 72 років – отримали поранення.

Чергову дитину виявили там, де родин з дітьми давно не повинно бути — на території Кіндрашівської сільської громади в Куп’янському районі. Про евакуацію із села Гусинка двох жінок та дитини повідомила пресслужба ГУ ДСНС України в Харківській області 13 вересня. Село знаходиться неподалік Кіндрашівки, в якій просто зараз ідуть бої з окупантами.

Також сьогодні МГ “Об’єктив” повідомляла наступне:

🔹 Прапори РФ у Куп’янську можуть розгортати “ждуни” – начальник МВА Беседін

🔹 Підлітка підозрюють у вбивстві в Харкові 39-річного чоловіка

🔹 Пожежу в замінованому лісі локалізували на Харківщині: вона охопила 25,6 га