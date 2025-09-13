Live
Главные события в Харькове и области 13 сентября: итоги дня

Происшествия 23:01   13.09.2025
Оксана Горун
Главные события в Харькове и области 13 сентября: итоги дня

Генштаб заявил о полном контроле и над Купянском, и над выходом из газовой трубы в его окрестностях. В Боровой мужчина погиб, а спасатели попали под повторный удар. В прифронтовом селе нашли ребенка — МГ «Объектив» напоминает главные новости дня. 

Генштаб заявил, что Силы обороны контролируют и Купянск, и выход из трубы

Генштаб ВСУ официально объяснил, что происходит в Купянске. Командование ВСУ отреагировало на информационную волну, которая появилась после двух сообщений команды аналитиков «DeepState». Вначале они проинформировали, что россияне пробираются к Купянску по газовой трубе, а затем — что у оккупантов есть продвижение в северных кварталах города. Защитники Украины подчеркнули: «Ситуация в городе Купянске и его окрестностях под контролем Вооруженных Сил Украины. В то же время, враг продолжает предпринимать попытки накапливаться на северных окраинах города Купянска. Выход из трубопровода, который враг использовал для перемещения личного состава в Купянск, находится под контролем украинских защитников. Трубопровод не ведет прямо в город. Отметим, что в районе Купянска несколько трубопроводов. Три нити из четырех уже повреждены и затоплены, выход из четвертой находится под контролем сил обороны».  Командир полка беспилотных систем «Ахиллес» Юрий Федоренко также сообщил, что по газовой трубе, которой пользовались россияне, нанесли удары и сейчас «передвижение противника по трубе не фиксируется».

Видео: Национальный телемарафон «Єдині новини»

Армия РФ ударила по Боровой КАБами и РСЗО, есть погибший и раненые

Около 11:00 13 сентября российская армия нанесла комбинированный удар по Боровой. В поселке в этот момент работали спасатели: они разбирали завалы разрушенного предыдущим обстрелом дома. Бойцы и техника ГСЧС не пострадали. Однако из-за удара КАБами и РСЗО погиб местный житель, если двое — мужчины 74 и 72 лет — получили ранения.

Ребенка вывезли из села у линии фронта

Очередного ребенка обнаружили там, где семей с детьми давно не должно быть, — на территории Кондрашовской сельской громады в Купянском районе. Об эвакуации из села Гусинка двух женщин и ребенка сообщила пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области 13 сентября.  Село находится неподалеку от Кондрашовки, в которой прямо сейчас идут бои с оккупантами.

ребенка эвакуируют из Кондрашовской громады в Купянском районе

Также сегодня МГ «Объектив» сообщала следующее:

🔹Флаги РФ в Купянске могут разворачивать «ждуны» — начальник ГВА Беседин

🔹 Подростка подозревают в убийстве в Харькове 39-летнего мужчины

🔹Пожар в заминированном лесу локализировали на Харьковщине: он охватил 25,6 га

Автор: Оксана Горун
