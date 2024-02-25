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Главные новости Харькова 25.02: как прошла ночь, сводка Генштаба

Общество 07:30   25.02.2024
Елена Нагорная
Главные новости Харькова 25.02: как прошла ночь, сводка Генштаба Фото: Василий Голосный

Основные новости суток — в хронике МГ «Объектив».

7:29

В течение минувших суток военные РФ на Харьковщине наступательных действий не вели

При этом ряд населенных пунктов региона был под артиллерийским огнем, а по Ивановке враг нанес авиаудар, сообщает Генштаб ВСУ в сводке на 6:00.

7:20

Ночью вражеские БпЛА Shahed залетали на Харьковщину

Командование Воздушных сил ВСУ сообщало о вражеских дронах на Харьковщине около 23:00 и 3:40. Воздушные тревоги в регионе длились с 22:26 до 23:46, с 1:59 до 4:43 и с 5:25 до 5:41.

Как пишет Генштаб ВСУ, оккупанты в очередной раз атаковали Украину, применив БпЛА типа Shahed. Информация уточняется.

Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 25 февраля 2024 в 07:30;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Основные новости суток — в хронике МГ «Объектив».".