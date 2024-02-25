Головні новини Харкова 25.02: як минула ніч, зведення Генштабу

Основні новини доби – у хроніці МГ «Об’єктив».

7:29

Протягом минулої доби військові РФ на Харківщині наступальних дій не вели

При цьому низка населених пунктів регіону була під артилерійським вогнем, а по Іванівці ворог завдав авіаудару, повідомляє Генштаб ЗСУ у зведенні на 6:00.

7:20

Вночі ворожі БпЛА Shahed залітали на Харківщину

Командування Повітряних сил ЗСУ повідомляло про ворожі дрони на Харківщині близько 23:00 та 3:40. Повітряні тривоги у регіоні тривали з 22:26 до 23:46, з 1:59 до 4:43 та з 5:25 до 5:41.

Як пише Генштаб ЗСУ, окупанти вкотре атакували Україну, застосувавши БпЛА типу Shahed. Інформація уточнюється.