Главные новости Харькова 4 марта: как прошла ночь

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07:13

Ночью тревога звучала один раз

Ночь в Харькове прошла относительно спокойно. Воздушную тревогу объявляли один раз — с 02:49 по 03:52. Причиной стала активность вражеской тактической авиации, о чем сообщило командование Воздушных сил ВСУ.

Налета «шахедов» на Украину не было.