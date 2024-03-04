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Главные новости Харькова 4 марта: как прошла ночь

Происшествия 07:13   04.03.2024
Оксана Горун
Главные новости Харькова 4 марта: как прошла ночь Фото: Елена Нагорная

Основные новости суток — в хронике МГ «Объектив».

07:13

Ночью тревога звучала один раз

Ночь в Харькове прошла относительно спокойно. Воздушную тревогу объявляли один раз — с 02:49 по 03:52. Причиной стала активность вражеской тактической авиации, о чем сообщило командование Воздушных сил ВСУ.

Налета «шахедов» на Украину не было.

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Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 4 марта 2024 в 07:13;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Основные новости суток — в хронике МГ «Объектив»".