Головні новини Харкова 4 березня: як минула ніч

Основні новини доби – у хроніці МГ “Об’єктив”.

07:13

Вночі тривога лунала один раз

Ніч у Харкові пройшла спокійно. Повітряну тривогу оголошували один раз – з 02:49 до 03:52. Причиною стала активність ворожої тактичної авіації, про що повідомило командування Повітряних сил ЗСУ.

Нальоту “шахедів” на Україну не було.