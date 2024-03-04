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Головні новини Харкова 4 березня: як минула ніч

Події 07:13   04.03.2024
Оксана Горун
Головні новини Харкова 4 березня: як минула ніч

Основні новини доби – у хроніці МГ “Об’єктив”.

07:13

Вночі тривога лунала один раз

Ніч у Харкові пройшла спокійно. Повітряну тривогу оголошували один раз – з 02:49 до 03:52. Причиною стала активність ворожої тактичної авіації, про що повідомило командування Повітряних сил ЗСУ.

Нальоту “шахедів” на Україну не було.

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Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публікації матеріалу: 4 Березня 2024 в 07:13;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Основні новини доби – у хроніці МГ “Об’єктив”".