Головні новини Харкова 4 березня: як минула ніч
Основні новини доби – у хроніці МГ “Об’єктив”.
07:13
Вночі тривога лунала один раз
Ніч у Харкові пройшла спокійно. Повітряну тривогу оголошували один раз – з 02:49 до 03:52. Причиною стала активність ворожої тактичної авіації, про що повідомило командування Повітряних сил ЗСУ.
Нальоту “шахедів” на Україну не було.
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- • Дата публікації матеріалу: 4 Березня 2024 в 07:13;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Основні новини доби – у хроніці МГ “Об’єктив”".