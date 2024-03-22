Это ИПсО — Терехов о разговорах о якобы подготовке РФ к наступлению на Харьков

Панические настроения, которые пытаются посеять среди харьковчан после утренних ракетных ударов и в условиях обесточивания города, — это результат работы врага.

Об этом мэр Игорь Терехов сказал в эфире телемарафона, отвечая на вопрос ведущего относительно пессимистических настроений в соцсетях, якобы «Харькову со дня на день надо ждать наступления российских войск».

«Это все ИПсО. Это специально делается российской пропагандой. Чтобы давило на мозг, чтобы люди волновались, чтобы у них была паника, страх. Харьковчане взвешенные люди, они все это понимают. На самом деле мы переживали очень трудные положения и очень трудные вызовы. И переживем этот вызов. Хочу успокоить всех: Харьков есть, был и будет украинским городом», — подчеркнул Терехов.

Напомним, начиная с 4:30 в Харькове прогремела серия взрывов. В городе исчез свет, пропадает вода, не работает электротранспорт. Метро действует как укрытие, пассажиров перевозят автобусы. Об ударах по энергетической инфраструктуре заявил начальник ХОВА Олег Синегубов. По его данным, враг запустил 21 ракету. В Харьковоблэнерго сообщили, что энергетики работают. В полиции призвали горожан обращаться за связью и подзарядкой в райотделы. На дороги Харькова вышли патрульные — они регулируют движение, пока не работают светофоры. Электричество есть на центральном железнодорожном вокзале Харькова. Там работает «фортеця незламності», поезда приведут в движения тепловозы. Пожары в Харькове и области тушили более 50 единиц техники. В Харькове водоснабжение и подачу тепла перевели на генераторы, сообщил мэр Игорь Терехов. Воду в Харькове подают по графику. По словам Терехова, «пункти незламності» и пункты выдачи горячего питания будут работать круглосуточно и в выходные. Как сообщил мэр, с начала полномасштабной войны энергосистема Харькова и области таких разрушений не знала. В субботу в Харькове вновь планируют вывести на маршруты дополнительные автобусы, которые будут курсировать по схеме блэкаута.