Це ІПсО – Терехов про розмови щодо нібито підготовки РФ до наступу на Харків

Панічні настрої, які намагаються посіяти серед харків’ян після ранкових ракетних ударів і в умовах знеструмлення міста, – це результат роботи ворога.

Про це мер Ігор Терехов сказав в етері телемарафону, відповідаючи на питання ведучого щодо песимістичних настроїв у соцмережах, нібито “Харкову з дня на день треба чекати наступу російських військ”.

“Це все ІПсО. Це спеціально робиться російською пропагандою. Щоб давило на мозок, щоб люди хвилювалися, щоб в них була паніка, страх. Харків’яни виважені люди, вони все це розуміють. Насправді ми переживали дуже скрутні становища і дуже скрутні виклики. І переживемо цей виклик. Хочу заспокоїти всіх: Харків є, був і буде українським містом”, – наголосив Терехов.

Нагадаємо, починаючи з 4:30 в Харкові прогриміла серія вибухів. У місті зникло світло, зникає вода, не працює електротранспорт. Метро діє як укриття, пасажирів перевозять автобуси. Про удари по енергетичній інфраструктурі заявив начальник ХОВА Олег Синєгубов. За його даними, ворог запустив 21 ракету. У Харківобленерго повідомили, що енергетики працюють. У поліції закликали містян звертатися за зв’язком та підзарядкою до райвідділів. На дороги Харкова вийшли патрульні – вони регулюють рух, доки не працюють світлофори. Електрика є на центральному залізничному вокзалі Харкова. Там працює “фортеця незламності”, потяги приведуть до руху тепловози. Пожежі у Харкові та області гасили понад 50 одиниць техніки. У Харкові водопостачання та подачу тепла перевели на генератори, повідомив мер Ігор Терехов. Воду в Харкові подають за графіком. За словами Терехова, “пункти незламності” та пункти видачі гарячого харчування працюватимуть цілодобово й у вихідні. Як повідомив мер, від початку повномасштабної війни енергосистема Харкова та області таких руйнувань не знала. У суботу у Харкові знову планують вивести на маршрути додаткові автобуси, які курсуватимуть за схемою блекауту.