Главные новости Харькова 2 апреля: как прошла ночь, сводка Генштаба
Фото: Василий Голосный
Основные новости суток — в хронике МГ «Объектив».
07:27
Генштаб сообщил про авиаудары по семи населенным пунктам Харьковщины
Генштаб ВСУ в утренней сводке 2 апреля сообщил, что в течение суток в Харьковской области под авиаударами были населенные пункты: Казачья Лопань, Волчанск, Охримовка, Купянск, Садовое, Табаевка и Чернещина.
Штурмовых действий на Купянском направлении не было.
07:16
Ночью тревогу объявляли один раз
Ночь в Харькове прошла относительно спокойно. Воздушную тревогу объявляли с 02:23 по 03:33. Воздушные силы ВСУ предупреждали об активности российской тактической авиации.
Над территорией Украины вновь кружили «шахеды». На сей раз объектом их «особого внимания» стал Днепр и Днепропетровская область. По данным Генштаба ВСУ, девять из 10 беспилотников сбили.
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- • Дата публикации материала: 2 апреля 2024 в 07:27;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Основные новости суток — в хронике МГ «Объектив»".