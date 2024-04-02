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Главные новости Харькова 2 апреля: как прошла ночь, сводка Генштаба

Происшествия 07:27   02.04.2024
Оксана Горун
Главные новости Харькова 2 апреля: как прошла ночь, сводка Генштаба Фото: Василий Голосный

Основные новости суток — в хронике МГ «Объектив».

07:27

Генштаб сообщил про авиаудары по семи населенным пунктам Харьковщины

Генштаб ВСУ в утренней сводке 2 апреля сообщил, что в течение суток в Харьковской области под авиаударами были населенные пункты: Казачья Лопань, Волчанск, Охримовка, Купянск, Садовое, Табаевка и Чернещина.

Штурмовых действий на Купянском направлении не было.

07:16

Ночью тревогу объявляли один раз

Ночь в Харькове прошла относительно спокойно. Воздушную тревогу объявляли с 02:23 по 03:33. Воздушные силы ВСУ предупреждали об активности российской тактической авиации.

Над территорией Украины вновь кружили «шахеды». На сей раз объектом их «особого внимания» стал Днепр и Днепропетровская область. По данным Генштаба ВСУ, девять из 10 беспилотников сбили.

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Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 2 апреля 2024 в 07:27;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Основные новости суток — в хронике МГ «Объектив»".