Головні новини Харкова 2 квітня: як минула ніч, зведення Генштабу

Основні новини доби – у хроніці МГ “Об’єктив”.

07:27

Генштаб повідомив про авіаудари по семи населених пунктах Харківщини

Генштаб ЗСУ в ранковому зведенні 2 квітня повідомив, що протягом доби в Харківській області під авіаударами були населені пункти: Козача Лопань, Вовчанськ, Охримівка, Куп’янськ, Садове, Табаївка та Чернещина.

Штурмових дій на Куп’янському напрямку не було.

07:16

Вночі тривогу оголошували один раз

Ніч у Харкові пройшла відносно спокійно. Повітряну тривогу оголошували з 02:23 по 03:33. Повітряні сили ЗСУ попереджали про активність російської тактичної авіації.

Над територією України знову кружляли “шахеди”. Цього разу об’єктом їхньої “особливої ​​уваги” став Дніпро та Дніпропетровська область. За даними Генштабу ЗСУ, дев’ять із 10 безпілотників збили.