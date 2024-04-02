Live
  • Вт 02.04.2024
  • Харків  +14°С
  • USD 39.07
  • EUR 42.14

Головні новини Харкова 2 квітня: як минула ніч, зведення Генштабу

Події 07:27   02.04.2024
Оксана Горун
Головні новини Харкова 2 квітня: як минула ніч, зведення Генштабу

Основні новини доби – у хроніці МГ “Об’єктив”.

07:27

Генштаб повідомив про авіаудари по семи населених пунктах Харківщини

Генштаб ЗСУ в ранковому зведенні 2 квітня повідомив, що протягом доби в Харківській області під авіаударами були населені пункти: Козача Лопань, Вовчанськ, Охримівка, Куп’янськ, Садове, Табаївка та Чернещина.

Штурмових дій на Куп’янському напрямку не було.

07:16

Вночі тривогу оголошували один раз

Ніч у Харкові пройшла відносно спокійно. Повітряну тривогу оголошували з 02:23 по 03:33. Повітряні сили ЗСУ попереджали про активність російської тактичної авіації.

Над територією України знову кружляли “шахеди”. Цього разу об’єктом їхньої “особливої ​​уваги” став Дніпро та Дніпропетровська область. За даними Генштабу ЗСУ, дев’ять із 10 безпілотників збили.

Читайте також: Сьогодні 2 квітня: яке свято та день в історії

Автор: Оксана Горун
Популярно
Удари КАБ по Харківщині: Тимошко повідомив про руйнування
Удари КАБ по Харківщині: Тимошко повідомив про руйнування
02.04.2024, 08:07
Росіяни розбили братську могилу воїнів Другої світової на Харківщині (фото)
Росіяни розбили братську могилу воїнів Другої світової на Харківщині (фото)
02.04.2024, 07:51
Головні новини Харкова 2 квітня: як минула ніч, зведення Генштабу
Головні новини Харкова 2 квітня: як минула ніч, зведення Генштабу
02.04.2024, 07:27
Сьогодні 2 квітня: яке свято та день в історії
Сьогодні 2 квітня: яке свято та день в історії
02.04.2024, 06:00
Генштаб повідомив про авіаудари по семи населених пунктах Харківщини
Генштаб повідомив про авіаудари по семи населених пунктах Харківщини
02.04.2024, 07:16
Троє окупантів застрелили у спину пенсіонера на Харківщині – справа в суді
Троє окупантів застрелили у спину пенсіонера на Харківщині – справа в суді
01.04.2024, 22:54

Новини за темою:

07:16
Генштаб повідомив про авіаудари по семи населених пунктах Харківщини
19:16
Райони шести населених пунктів Харківщини були під авіаударами РФ – Генштаб
07:27
Авіаудар по Харкову та збиті “шахеди” – зведення Генштабу ЗСУ
23:03
Головні новини Харкова 30.03: вибухи, поранений, вдарили керованим снарядом
19:28
Армія РФ завдала авіаударів по чотирьох населених пунктах Харківщини – Генштаб

Ви читали новину: «Головні новини Харкова 2 квітня: як минула ніч, зведення Генштабу»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 2 Квітня 2024 в 07:27;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Основні новини доби – у хроніці МГ “Об’єктив”".