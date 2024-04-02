Головні новини Харкова 2 квітня: як минула ніч, зведення Генштабу
Основні новини доби – у хроніці МГ “Об’єктив”.
07:27
Генштаб повідомив про авіаудари по семи населених пунктах Харківщини
Генштаб ЗСУ в ранковому зведенні 2 квітня повідомив, що протягом доби в Харківській області під авіаударами були населені пункти: Козача Лопань, Вовчанськ, Охримівка, Куп’янськ, Садове, Табаївка та Чернещина.
Штурмових дій на Куп’янському напрямку не було.
07:16
Вночі тривогу оголошували один раз
Ніч у Харкові пройшла відносно спокійно. Повітряну тривогу оголошували з 02:23 по 03:33. Повітряні сили ЗСУ попереджали про активність російської тактичної авіації.
Над територією України знову кружляли “шахеди”. Цього разу об’єктом їхньої “особливої уваги” став Дніпро та Дніпропетровська область. За даними Генштабу ЗСУ, дев’ять із 10 безпілотників збили.
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- • Дата публікації матеріалу: 2 Квітня 2024 в 07:27;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Основні новини доби – у хроніці МГ “Об’єктив”".