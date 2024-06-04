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Главные новости Харькова 4 июня: как прошла ночь

Происшествия 07:00   04.06.2024
Оксана Горун
Главные новости Харькова 4 июня: как прошла ночь Фото: Василий Голосный

Основные новости суток — в хронике МГ «Объектив».

07:00

Ночью тревогу объявляли дважды, вторая еще продолжается

В Харькове и область за ночь дважды звучал сигнал воздушной тревоги. Первый раз ее объявили в 00:29 (после отбоя в 23:29). Следом начальник Харьковского военного гарнизона Сергей Мельник сообщил, что российская авиация запускает по территории региона КАБы.

Отбой дали в 01:26. Вторая тревога началась в 04:06.  За время этой тревоги ВС ВСУ уже предупреждали об активности вражеской тактической авиации и об угрозе применения баллистического оружия с востока. Угрозу по баллистике уже сняли, но вражеские самолеты все еще «не успокоились». По состоянию на 07:00 утра 4 июня тревога продолжается.

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Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 4 июня 2024 в 07:00;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Основные новости суток — в хронике МГ «Объектив»".