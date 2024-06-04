Главные новости Харькова 4 июня: как прошла ночь

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07:00

Ночью тревогу объявляли дважды, вторая еще продолжается

В Харькове и область за ночь дважды звучал сигнал воздушной тревоги. Первый раз ее объявили в 00:29 (после отбоя в 23:29). Следом начальник Харьковского военного гарнизона Сергей Мельник сообщил, что российская авиация запускает по территории региона КАБы.

Отбой дали в 01:26. Вторая тревога началась в 04:06. За время этой тревоги ВС ВСУ уже предупреждали об активности вражеской тактической авиации и об угрозе применения баллистического оружия с востока. Угрозу по баллистике уже сняли, но вражеские самолеты все еще «не успокоились». По состоянию на 07:00 утра 4 июня тревога продолжается.