Головні новини Харкова 4 червня: як минула ніч
Основні новини доби – у хроніці МГ “Об’єктив”.
07:00
Вночі тривогу оголошували двічі, друга ще триває
У Харкові та області за ніч двічі лунав сигнал повітряної тривоги. Перший раз її оголосили о 00:29 (після відбою о 23:29). Потім начальник Харківського військового гарнізону Сергій Мельник повідомив, що російська авіація запускає по території регіону КАБи.
Відбій дали о 01:26. Друга тривога розпочалася о 04:06. За час цієї тривоги ПС ЗСУ вже попереджали про активність ворожої тактичної авіації та про загрозу застосування балістичного озброєння зі сходу. Загрозу балістики вже зняли, але ворожі літаки все ще “не заспокоїлися”. Станом на 07:00 ранку 4 червня тривога продовжується.
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- • Дата публікації матеріалу: 4 Червня 2024 в 07:00;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Основні новини доби – у хроніці МГ “Об’єктив”".