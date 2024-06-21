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Главные новости Харькова 21 июня: как прошла ночь

Происшествия 07:03   21.06.2024
Оксана Горун
Главные новости Харькова 21 июня: как прошла ночь Фото: Василий Голосный

Основные новости суток — в хронике МГ «Объектив».

07:03

Ночью в Харькове слышали взрыв, над Украиной сбивали ракеты

За ночь в Харькове воздушную тревогу объявляли трижды. Первая была актуальна с 21:56 по 23:39. Воздушные силы ВСУ предупреждали об активности тактической авиации РФ.

А начальник Харьковского военного гарнизона Сергей Мельник — об угрозе ударов КАБами.

Около 22:20 в Харькове слышали взрыв. Вероятно, «прилет» был в области, так как ни руководство города, ни ХОВА не информировали об ударе по Харькову.

Вторую тревогу объявили уже в 00:29, а отбой дали в 01:44. Третья тревога была с 02:27 по 04:22. ВС ВСУ предупреждали о ракетной опасности. Утром командующий Воздушных сил Николай Олещук сообщил, что ночью над Украиной сбили четыре управляемые авиационные ракеты — все, которые запустили россияне. Их сбивали в Херсонской и Кировоградской областях.

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Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 21 июня 2024 в 07:03;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Основные новости суток — в хронике МГ «Объектив»".