Главные новости Харькова 21 июня: как прошла ночь

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07:03

Ночью в Харькове слышали взрыв, над Украиной сбивали ракеты

За ночь в Харькове воздушную тревогу объявляли трижды. Первая была актуальна с 21:56 по 23:39. Воздушные силы ВСУ предупреждали об активности тактической авиации РФ.

А начальник Харьковского военного гарнизона Сергей Мельник — об угрозе ударов КАБами.

Около 22:20 в Харькове слышали взрыв. Вероятно, «прилет» был в области, так как ни руководство города, ни ХОВА не информировали об ударе по Харькову.

Вторую тревогу объявили уже в 00:29, а отбой дали в 01:44. Третья тревога была с 02:27 по 04:22. ВС ВСУ предупреждали о ракетной опасности. Утром командующий Воздушных сил Николай Олещук сообщил, что ночью над Украиной сбили четыре управляемые авиационные ракеты — все, которые запустили россияне. Их сбивали в Херсонской и Кировоградской областях.