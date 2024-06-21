Головні новини Харкова 21 червня: як минула ніч, наслідки обстрілів

Основні новини доби – у хроніці МГ “Об’єктив”.

08:34

За добу на Харківщині 1 поранений, уранці та вночі були обстріли – Синєгубов

Начальник ХОВА Олег Синєгубов 21 червня повідомив про наслідки російських обстрілів на Харківщині.

За добу на Харківщині одна людина отримала поранення – мешканець села Руські Тишки в Циркунівській громаді. По селу вдарили 20 червня близько 16:45.

Протягом ночі росіяни тероризували селище Борова.

“Внаслідок авіаційного обстрілу пошкоджено 7 будинків, автомобіль, прибудова до магазину”, – поінформував Синєгубов.

Уже вранці 21 червня – близько 06:30 – окупанти обстріляли село Кругляківка в Куп’янському районі.

“Через ворожий обстріл у приватному домоволодінні зруйнована літня кухня та господарчі будівлі, також пошкоджено будинок”, — повідомив начальник ХОВА.

08:20

Вночі ворог ударив по Боровій – виникли пожежі – ДСНС

“Протягом доби ворожі війська спричинили дві пожежі в Ізюмському районі області. Вночі ворог вдарив по селу Борова, там за різними адресами горів приватний будинок, автомобіль та прибудова місцевого магазину. Загальна площа їх 285 кв. м. Усі вони оперативно ліквідовані підрозділами ДСНС. Жертв та постраждалих немає”, – повідомила пресслужба ГУ ДСНС України в Харківській області вранці 21 червня.

07:03

Вночі в Харкові чули вибух, над Україною збивали ракети

За ніч у Харкові повітряну тривогу оголошували тричі. Перша була актуальною з 21:56 по 23:39. Повітряні сили ЗСУ попереджали про активність тактичної авіації РФ.

А начальник Харківського військового гарнізону Сергій Мельник – про загрозу ударів КАБами.

Близько 22:20 у Харкові чули вибух. Ймовірно, “приліт” був в області, оскільки ні керівництво міста, ні ХОВА не інформували про удар по Харкову.

Другу тривогу оголосили вже о 00:29, а відбій дали о 01:44. Третя тривога була з 02:27 до 04:22. ПС ЗСУ попереджали про ракетну небезпеку. Вранці командувач Повітряних сил Микола Олещук повідомив, що вночі над Україною збили чотири керовані авіаційні ракети – усі, які запустили росіяни. Їх збивали у Херсонській та Кіровоградській областях.