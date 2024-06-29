Главные новости Харькова 29 июня: как прошла ночь

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06:40

Ночью армия РФ пускала КАБы на Харьковщину, над Украиной летали БпЛА

Ночью в Харькове и области трижды объявили воздушную тревогу. После отбоя в 01:49, тревоги были актуальны: с 02:02 до 03:22, затем с 03:37 до 04:02. Сирена также звучала в 04:45, по состоянию на 06:40 тревога актуальна. В 02:55 Воздушные силы ВСУ предупреждали о пусках КАБ тактической авиацией РФ.

Параллельно по территории Украины кружили российские БпЛА. Угроза ударных дронов была в Херсонской, Николаевской, Кировоградской, Днепропетровской и Винницкой областях.

Отбой угрозы ударных БПЛА объявили в 05:56.