Live
  • Сб 29.06.2024
  • Харьков  +19°С
  • USD 40.54
  • EUR 43.35

Главные новости Харькова 29 июня: как прошла ночь

Общество 06:40   29.06.2024
Виктория Яковенко
Главные новости Харькова 29 июня: как прошла ночь Фото: Василий Голосный

Основные новости суток – в хронике МГ «Объектив».

06:40

Ночью армия РФ пускала КАБы на Харьковщину, над Украиной летали БпЛА

Ночью в Харькове и области трижды объявили воздушную тревогу. После отбоя в 01:49, тревоги были актуальны: с 02:02 до 03:22, затем с 03:37 до 04:02. Сирена также звучала в 04:45, по состоянию на 06:40 тревога актуальна. В 02:55 Воздушные силы ВСУ предупреждали о пусках КАБ тактической авиацией РФ.

Параллельно по территории Украины кружили российские БпЛА. Угроза ударных дронов была в Херсонской, Николаевской, Кировоградской, Днепропетровской и Винницкой областях.

Отбой угрозы ударных БПЛА объявили в 05:56.

Автор: Виктория Яковенко
Популярно
Главные новости Харькова 29 июня: как прошла ночь
Главные новости Харькова 29 июня: как прошла ночь
29.06.2024, 06:40
Как СОУ бьют по Агрегатному заводу в Волчанске, где засели оккупанты (видео)
Как СОУ бьют по Агрегатному заводу в Волчанске, где засели оккупанты (видео)
28.06.2024, 22:25
Негативные сигналы для Харькова — Синегубов об ударах ФАБ и ситуации на фронте
Негативные сигналы для Харькова — Синегубов об ударах ФАБ и ситуации на фронте
28.06.2024, 14:35
Какой будет погода в Харькове и области в июле — долгосрочный прогноз
Какой будет погода в Харькове и области в июле — долгосрочный прогноз
28.06.2024, 18:15
ХОВА вновь купила дерево для фортификаций у фирмы по завышенной цене — ХАЦ
ХОВА вновь купила дерево для фортификаций у фирмы по завышенной цене — ХАЦ
28.06.2024, 19:43
СОУ продвинулись в центре Волчанска и вернули позиции вблизи Купянска — ISW
СОУ продвинулись в центре Волчанска и вернули позиции вблизи Купянска — ISW
29.06.2024, 07:32

Новости по теме:

11:10
На Харьковщине сбили три вражеских дрона — ВС ВСУ
15:47
На севере Харьковщины «приземлили» российский дрон: как это было (фото)
19:37
72 цели РФ уничтожили дронами, купленными за счет Харьковского облбюджета
14:42
Из-за потерь на Харьковщине: пилотов БпЛА РФ готовят к «мясным штурмам» — АТЕШ
09:38
На Харьковском направлении сбили семь российских БПЛА-разведчиков — ВС ВСУ

Вы читали новость: «Главные новости Харькова 29 июня: как прошла ночь»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 29 июня 2024 в 06:40;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Основные новости суток – в хронике МГ «Объектив».".