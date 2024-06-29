Головні новини Харкова 29 червня: як минула ніч

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06:40

Вночі армія РФ пускала КАБи на Харківщину, над Україною літали БпЛА

Вночі в Харкові та області тричі оголошували повітряну тривогу. Після відбою о 01:49, тривоги були актуальні: з 02:02 до 03:22, потім з 03:37 до 04:02. Сирена також звучала о 04:45, станом на 06:40 тривога актуальна. О 02:55 Повітряні сили ЗСУ попереджали про пуски КАБів тактичною авіацією РФ.

Паралельно над територією України кружляли російські БпЛА. Загроза ударних дронів була у Херсонській, Миколаївській, Кіровоградській, Дінпропетровській та Вінницькій областях.

Відбій загрози ударних БпЛА оголосили о 05:56.