Главные новости Харькова 2 июля: как прошла ночь

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07:09

Тревогу в Харькове и области не отменяли ни разу за ночь

Воздушная тревога, которую на Харьковщине объявили в 21:18 1 июля, была актуальной всю ночь. Она продолжается и по состоянию на 07:00 2 июля — в целом, уже почти 10 часов подряд. Исходно причиной, по которой объявили тревогу, была активность российской тактической авиации. Следом, в 23:11 Воздушные силы ВСУ сообщили о взлете самолета МиГ-31К — носителя российской ракеты «Кинжал».

Но и когда МиГ сел, ВС ВСУ отдельно проинформировали: для Харьковской области сохраняется ракетная опасность.

Следом ракетную опасность объявляли для южных и северных областей страны, а также — части центральных. После серии отбоев в 05:34 ВС ВСУ повторили предупреждение: Харьковской области все еще угрожают российские ракеты.

Отбоя этой угрозы по состоянию на 07:00 2 июля не было.