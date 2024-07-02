Главные новости Харькова 2 июля: как прошла ночь
Основные новости суток — в хронике МГ «Объектив».
07:09
Тревогу в Харькове и области не отменяли ни разу за ночь
Воздушная тревога, которую на Харьковщине объявили в 21:18 1 июля, была актуальной всю ночь. Она продолжается и по состоянию на 07:00 2 июля — в целом, уже почти 10 часов подряд. Исходно причиной, по которой объявили тревогу, была активность российской тактической авиации. Следом, в 23:11 Воздушные силы ВСУ сообщили о взлете самолета МиГ-31К — носителя российской ракеты «Кинжал».
Но и когда МиГ сел, ВС ВСУ отдельно проинформировали: для Харьковской области сохраняется ракетная опасность.
Следом ракетную опасность объявляли для южных и северных областей страны, а также — части центральных. После серии отбоев в 05:34 ВС ВСУ повторили предупреждение: Харьковской области все еще угрожают российские ракеты.
Отбоя этой угрозы по состоянию на 07:00 2 июля не было.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: ВС ВСУ, новости Харькова, ночь, тревога;
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- • Дата публикации материала: 2 июля 2024 в 07:09;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Основные новости суток — в хронике МГ «Объектив»".