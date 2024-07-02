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Головні новини Харкова 2 липня: як минула ніч

Події 07:09   02.07.2024
Оксана Горун
Головні новини Харкова 2 липня: як минула ніч Фото: Василь Голосний

Основні новини доби – у хроніці МГ “Об’єктив”.

07:09

Тривогу в Харкові та області не скасовували жодного разу за ніч

Повітряна тривога, яку на Харківщині оголосили о 21:18 1 липня, була актуальною всю ніч. Вона продовжується і станом на 07:00 2 липня – загалом, уже майже 10 годин поспіль. Вихідною причиною, через яку оголосили тривогу, була активність російської тактичної авіації. О 23:11 Повітряні сили ЗСУ повідомили про зліт літака МіГ-31К – носія російської ракети “Кинджал”.

Але й коли МіГ сів, ПС ЗСУ окремо поінформували: для Харківської області зберігається ракетна небезпека.

Згодом ракетну небезпеку оголошували для південних та північних областей країни, а також – частини центральних. Після серії відбоїв о 05:34 ПС ЗСУ повторили попередження: Харківській області все ще загрожують російські ракети.

Відбою цієї загрози станом на 7:00 2 липня не було.

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Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публікації матеріалу: 2 Липня 2024 в 07:09;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Основні новини доби – у хроніці МГ “Об’єктив”".