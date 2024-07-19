Главные новости Харькова 19 июля: ночью ВС РФ ударили ракетами по Чугуеву
Основные новости суток — в хронике МГ «Объектив».
08:25
По Чугуеву ударили ракетами, количество пострадавших возросло — прокуратура
«По данным следствия, 19 июля около 4:05 вооруженные силы России нанесли ракетные удары по центральной части г. Чугуев. Получили ранения девять человек, в том числе 14-летний мальчик. Повреждены многоквартирные и частные жилые дома, автомобили, магазины, административные здания, офисные помещения. Предварительно, враг нанес удары по городу двумя ракетами «Искандер-М», — проинформировала пресс-служба Харьковской областной прокуратуры.
08:05
Армия РФ ударила по центру Чугуева: семь пострадавших
«Оккупанты ударили по центральной части города Чугуев. Есть повреждения жилых домов, объектов торговли, социальной сферы и другой гражданской инфраструктуры. К этой минуте семь раненых, среди которых мальчик 14 лет. Все – в среднем и легком состояниях. Состояние мальчика – стабильное», — сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.
Следом он уточнил, что удар произошел около четырех утра. «Прилет» был по центру города — по жилой застройке.
«Все семь пострадавших госпитализированы с осколочными ранениями, угрозы жизни нет», — отметил Синегубов.
07:15
Воздушная тревога длилась почти всю ночь
Воздушная тревога, которую объявили в Харькове еще в 20:38 18 июля, длилась до 05:55 19 июля. В течение ночи Воздушные силы ВСУ предупреждали об активности российской тактической авиации.
А также — об угрозе применения баллистического вооружения.
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- • Дата публикации материала: 19 июля 2024 в 08:25;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Основные новости суток — в хронике МГ «Объектив»".