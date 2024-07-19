Головні новини Харкова 19 липня: вночі ЗС РФ вдарили ракетами по Чугуєву
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08:25
По Чугуєву вдарили ракетами, кількість постраждалих зросла – прокуратура
“За даними слідства, 19 липня близько 4:05 збройні сили рф завдали ракетні удари по центральній частині м. Чугуїв. Отримали поранення девʼять людей, серед них 14-річний хлопчик. Пошкоджено багатоквартирні та приватні житлові будинки, автомобілі, магазини, адміністративні будівлі, офісні приміщення тощо. Попередньо, ворог завдав ударів по місту двома ракетами “Іскандер-М”, — поінформувала пресслужба Харківської обласної прокуратури.
08:05
Армія РФ вдарила по центру Чугуєва: семеро постраждалих – Синєгубов
“Окупанти вдарили по центральній частині міста Чугуїв. Є пошкодження житлових будинків, об’єктів торгівлі, соціальної сфери та іншої цивільної інфраструктури. На цю хвилину сім поранених, серед яких хлопчик 14 років. Усі – в середньому та легкому станах. Стан хлопчика – стабільний“, – повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов.
Потім він уточнив, що удар стався близько четвертої ранку. “Приліт” прийшовся по центру міста – по житловій забудові.
“Усі сім постраждалих – госпіталізовані з осколковими пораненнями, загрози життю немає”, – зазначив Синєгубов.
07:15
Повітряна тривога тривала майже всю ніч
Повітряна тривога, яку оголосили в Харкові ще о 20:38 18 липня, тривала до 05:55 19 липня. Протягом ночі Повітряні сили ЗСУ попереджали про активність російської тактичної авіації.
А також – про загрозу застосування балістичного озброєння.
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- • Дата публікації матеріалу: 19 Липня 2024 в 08:25;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Основні новини доби – в хроніці МГ “Об’єктив”".