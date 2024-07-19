Live
  • Пт 19.07.2024
  • Харків  +25°С
  • USD 41.42
  • EUR 45.26

Головні новини Харкова 19 липня: вночі ЗС РФ вдарили ракетами по Чугуєву

Події 08:25   19.07.2024
Оксана Горун
Головні новини Харкова 19 липня: вночі ЗС РФ вдарили ракетами по Чугуєву Фото: Василь Голосний

Основні новини доби – в хроніці МГ “Об’єктив”.

08:25

По Чугуєву вдарили ракетами, кількість постраждалих зросла – прокуратура

“За даними слідства, 19 липня близько 4:05 збройні сили рф завдали ракетні удари по центральній частині м. Чугуїв. Отримали поранення девʼять людей, серед них 14-річний хлопчик. Пошкоджено багатоквартирні та приватні житлові будинки, автомобілі, магазини, адміністративні будівлі, офісні приміщення тощо. Попередньо, ворог завдав ударів по місту двома ракетами “Іскандер-М”, — поінформувала пресслужба Харківської обласної прокуратури.

08:05

Армія РФ вдарила по центру Чугуєва: семеро постраждалих – Синєгубов

“Окупанти вдарили по центральній частині міста Чугуїв. Є пошкодження житлових будинків, об’єктів торгівлі, соціальної сфери та іншої цивільної інфраструктури. На цю хвилину сім поранених, серед яких хлопчик 14 років. Усі – в середньому та легкому станах. Стан хлопчика – стабільний“, – повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов.

Потім він уточнив, що удар стався близько четвертої ранку. “Приліт” прийшовся по центру міста – по житловій забудові.

“Усі сім постраждалих – госпіталізовані з осколковими пораненнями, загрози життю немає”, – зазначив Синєгубов.

07:15

Повітряна тривога тривала майже всю ніч

Повітряна тривога, яку оголосили в Харкові ще о 20:38 18 липня, тривала до 05:55 19 липня. Протягом ночі Повітряні сили ЗСУ попереджали про активність російської тактичної авіації.

А також – про загрозу застосування балістичного озброєння.

Читайте також: Сьогодні 19 липня: яке свято та день в історії

Автор: Оксана Горун
Популярно
Головні новини Харкова 19 липня: вночі ЗС РФ вдарили ракетами по Чугуєву
Головні новини Харкова 19 липня: вночі ЗС РФ вдарили ракетами по Чугуєву
19.07.2024, 08:25
По Чугуєву вдарили ракетами, кількість постраждалих зросла – прокуратура
По Чугуєву вдарили ракетами, кількість постраждалих зросла – прокуратура
19.07.2024, 08:21
Армія РФ вдарила по центру Чугуєва: семеро постраждалих – Синєгубов (фото)
Армія РФ вдарила по центру Чугуєва: семеро постраждалих – Синєгубов (фото)
19.07.2024, 07:58
Сьогодні 19 липня: яке свято та день в історії
Сьогодні 19 липня: яке свято та день в історії
19.07.2024, 06:00
Робота в Харкові й області: де готові платити 40 тисяч і 35 тисяч гривень
Робота в Харкові й області: де готові платити 40 тисяч і 35 тисяч гривень
18.07.2024, 15:58
У Синєгубова буде новий заступник із цифровізації – директор агродепартаменту
У Синєгубова буде новий заступник із цифровізації – директор агродепартаменту
18.07.2024, 21:32

Новини за темою:

22:26
Головні новини Харкова 17 липня: радикальні відключення світла, перейменування
17:16
Головні новини Харкова 16 липня: зросли ціни, аварійно вимикають світло
09:40
Армія РФ запускає КАБи по Харківській області: вибухи чутно в місті
22:18
Головні новини Харкова 15 липня: Зеленський заявив про провал наступу РФ
21:55
Головні новини Харкова 11 липня: постраждалі від удару КАБ, фронт

Ви читали новину: «Головні новини Харкова 19 липня: вночі ЗС РФ вдарили ракетами по Чугуєву»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 19 Липня 2024 в 08:25;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Основні новини доби – в хроніці МГ “Об’єктив”".