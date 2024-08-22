Главные новости Харькова 22 августа: замечены вражеские дроны
Фото: Василий Голосный
Основные новости суток – в хронике МГ «Объектив».
06:33
На Харьковщине ночью летали вражеские ударные БпЛА, они были замечены в регионе и утром
В Харькове и области всю ночь была актуальна воздушная тревога. Ее объявили в 23:22. В Воздушных силах ВСУ предупреждали об угрозе баллистики с северо-восточного направления.
Около 01:12 о движении вражеских ударных БпЛА с Харьковщины на Сумщину сообщали в ВС ВСУ.
Около 03:25 жители некоторых районов Харькова слышали взрывы. Официальной информации о них пока нет.
В 06:19 в ВС ВСУ сообщили, что в Харьковской области до сих пор замечены ударные дроны, они держали курс на восток.
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- • Дата публикации материала: 22 августа 2024 в 06:33;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Основные новости суток – в хронике МГ «Объектив».".