Главные новости Харькова 22 августа: замечены вражеские дроны

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06:33

На Харьковщине ночью летали вражеские ударные БпЛА, они были замечены в регионе и утром

В Харькове и области всю ночь была актуальна воздушная тревога. Ее объявили в 23:22. В Воздушных силах ВСУ предупреждали об угрозе баллистики с северо-восточного направления.

Около 01:12 о движении вражеских ударных БпЛА с Харьковщины на Сумщину сообщали в ВС ВСУ.

Около 03:25 жители некоторых районов Харькова слышали взрывы. Официальной информации о них пока нет.

В 06:19 в ВС ВСУ сообщили, что в Харьковской области до сих пор замечены ударные дроны, они держали курс на восток.