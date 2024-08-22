Головні новини Харкова 22 серпня: помічені ворожі дрони
Фото: Василь Голосний
Основні новини доби – у хроніці МГ «Об’єктив».
06:33
На Харківщині вночі літали ворожі ударні БПЛА, вони були помічені у регіоні й вранці
У Харкові та області усю ніч була актуальна повітряна тривога. Її оголосили о 23:22. У Повітряних силах ЗСУ попереджали про загрозу балістики з північно-східного напрямку.
Близько 01:12 про рух ворожих ударних БпЛА з Харківщини на Сумщину повідомляли у ПС ЗСУ.
Близько 03:25 жителі деяких районів Харкова чули вибухи. Офіційної інформації щодо них наразі немає.
О 06:19 у ПС ЗСУ повідомили, що на Харківщині досі помічені ударні дрони, вони тримали курс на схід.
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- • Дата публікації матеріалу: 22 Серпня 2024 в 06:33;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Основні новини доби – у хроніці МГ «Об’єктив».".