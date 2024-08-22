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Головні новини Харкова 22 серпня: помічені ворожі дрони

Події 06:33   22.08.2024
Вікторія Яковенко
Головні новини Харкова 22 серпня: помічені ворожі дрони Фото: Василь Голосний

Основні новини доби – у хроніці МГ «Об’єктив».

06:33

На Харківщині вночі літали ворожі ударні БПЛА, вони були помічені у регіоні й вранці

У Харкові та області усю ніч була актуальна повітряна тривога. Її оголосили о 23:22. У Повітряних силах ЗСУ попереджали про загрозу балістики з північно-східного напрямку.

Близько 01:12 про рух ворожих ударних БпЛА з Харківщини на Сумщину повідомляли у ПС ЗСУ.

Близько 03:25 жителі деяких районів Харкова чули вибухи. Офіційної інформації щодо них наразі немає.

О 06:19 у ПС ЗСУ повідомили, що на Харківщині досі помічені ударні дрони, вони тримали курс на схід.

Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 22 Серпня 2024 в 06:33;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Основні новини доби – у хроніці МГ «Об’єктив».".