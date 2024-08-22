Головні новини Харкова 22 серпня: помічені ворожі дрони

Основні новини доби – у хроніці МГ «Об’єктив».

06:33

На Харківщині вночі літали ворожі ударні БПЛА, вони були помічені у регіоні й вранці

У Харкові та області усю ніч була актуальна повітряна тривога. Її оголосили о 23:22. У Повітряних силах ЗСУ попереджали про загрозу балістики з північно-східного напрямку.

Близько 01:12 про рух ворожих ударних БпЛА з Харківщини на Сумщину повідомляли у ПС ЗСУ.

Близько 03:25 жителі деяких районів Харкова чули вибухи. Офіційної інформації щодо них наразі немає.

О 06:19 у ПС ЗСУ повідомили, що на Харківщині досі помічені ударні дрони, вони тримали курс на схід.