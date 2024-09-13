В субботу в Харькове перекроют улицу, изменит маршрут автобус №112

14 сентября в Харькове будут устранять последствия обстрела Дворца спорта. В связи с этим движение транспорта на улице Олимпийской, на участке от проспекта Петра Григоренко до дома №31 на улице Олимпийской, будет запрещено с 8:30 до 17:00.

Об этом сообщили в Харьковском горсовете. Объехать закрытый участок можно будет по ул. Каденюка, пр. Льва Ландау, пр. Петра Григоренко, пр. Героев Харькова и других. Также в этот период будет приостановлено движение автобусов по ул. Олимпийская, на участке от пр. Петра Григоренко до пр. Льва Ландау.

В это время автобус №112 будет курсировать следующим образом:

Основянское озеро – ул. Силикатная – ул. Павла Тычины – ул. Деповская – ул. Южнопроектная – пр. Аэрокосмический – пр. Байрона – пр. Льва Ландау – пр. Героев Харькова – ул. Харьковских дивизий – ул. Каденюка – бул. Богдана Хмельницкого – пр. Александровский – пр. Индустриальный – ул. Мира – пр. Индустриальный – пр. Александровский (рынок «ХТЗ»);

в обратном направлении: пр. Александровский (рынок «ХТЗ») – пр. Александровский – бул. Богдана Хмельницкого – ул. Каденюка – ул. Харьковских дивизий – пр. Героев Харькова – пр. Петра Григоренко – ул. Каденюка – пр. Льва Ландау – пр. Байрона – пр. Аэрокосмический – ул. Южнопроектная – ул. Деповская – ул. Павла Тычины – ул. Силикатная – Основянское озеро.

Напомним, взрывы в Харькове гремели днем 1 сентября. Начальник ХОВА Олег Синегубов информировал, что враг нанес около десяти ударов по трем локациям: Дворцу спорта, торговому центру в Салтовском районе и рядом с гидропарком в Киевском районе. Как информировал мэр Игорь Терехов, в результате удара по Салтовскому району поврежден газопровод, он загорелся. По данным руководителя облпрокуратуры Александра Фильчакова, ракеты ударили по трем районам города. В Немышлянском разрушен Дворец спорта, в Салтовском — ракеты упали в нескольких метрах от входа в гипермаркет, в Киевском — в частном секторе. По территории Дворца спорта ударило сразу несколько ракет, среди пострадавших в Харькове — семеро детей, из них два мальчика в возрасте трех месяцев. Станция метро «Академика Павлова» после обстрела работала в режиме укрытия, поезда проезжали ее без остановок. Утром 2 сентября Синегубов сообщил, что в результате ракетной атаки по Харькову пострадали 50 человек, в том числе — семь детей, два медика и два спасателя. Один из пострадавших медиков — 21-летний фельдшер «скорой» Евгений Юрко — получил тяжелое ранение, осколок пробил ему голову. Позже стало известно, что пострадавший фельдшер «экстренки» — умер в больнице. По данным прокуратуры, очень тяжелые ранения — у нескольких пострадавших, около половины людей — легко ранены.